На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг





Як Василь Бучинський, всі наряди задіяні на патрулювання міста почергово проводять температурний скринінг учасників дорожнього руху.



Особлива увага приділяється транспортним засобам які в’їжджають в місто зі сторони м.Володимир-Волинський. Також будь-який водій в разі поганого самопочуття може звернутися до нарядів поліції для проведення температурного скринінгу.



Подібні дії виконуються задля контролю та недопущення поширення коронавірусу.



Нагадаємо, у Володимирі-Волинському і районі станом на 19-ту годину 7-го квітня виявлено 4 випадки захворювання на коронавірус.













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