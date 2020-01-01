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На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг

На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг
7-го квітня на в’їзді до Нововолинська з боку Володимира-Волинського поліція проводила температурний скринінг водіїв та пасажирів. Перевіряли температуру людей правоохоронці Нововолинського відділення поліції.

Як пояснив БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, всі наряди задіяні на патрулювання міста почергово проводять температурний скринінг учасників дорожнього руху.

Особлива увага приділяється транспортним засобам які в’їжджають в місто зі сторони м.Володимир-Волинський. Також будь-який водій в разі поганого самопочуття може звернутися до нарядів поліції для проведення температурного скринінгу.

Подібні дії виконуються задля контролю та недопущення поширення коронавірусу.

Нагадаємо, у Володимирі-Волинському і районі станом на 19-ту годину 7-го квітня виявлено 4 випадки захворювання на коронавірус.

На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг

На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг

На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг

На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг


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Теги: поліція, карантин, скринінг
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