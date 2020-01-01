Для волинських медзакладів виділили експрес-тести, маски та костюми з китайської гуманітарної допомоги





Про це Юрій Горбач для "Сила правди".



Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації на запит Центру журналістських розслідувань «Сила правди» оприлюднило наказ, яким між медичними закладами краю розподілили першу гуманітарну допомогу з Китаю, що надійшла в Україну 23 березня.



Судячи з наказу та попередніх заяв посадовців, Волинь отримала 5000 швидких тестів на коронавірус виробництва Hecin Scientific, Inc (Китай). Більше чверті з них отримали обласні медичні заклади та заклади Луцька. Зокрема, 600 тестів – Волинська обласна інфекційна лікарня та 400 – Волинська обласна клінічна лікарня. По 50 тестів отримали Луцький клінічний пологовий будинок, Волинський обласний перинатальний центр, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання та Луцька міська клінічна лікарня.



Ще 250 тестів розподілили між колишніми поліклініками, нинішніми центрами первинної медичної допомоги Луцька та сотню передали Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для бригади на пункті пропуску «Ягодин».



250 експрес-тестів отримали медзаклади міста Нововолинська. Решту 3200 розподілили між районними лікарнями і поліклініками.



Серед районів найбільше отримав Ковельський – 400 тестів передали Ковельському територіальному медичному об’єднанню. Там, до речі, окрім цих, самостійно закупляють ще 75 швидких тестів. Пояснили це тим, що отримані тести з гуманітарної допомоги визначають лише імуноглобулін М, а ті, що заклад закупляє самотужки, – два імуноглобуліни: М і G. Це дає змогу визначити наявність антитіл, навіть коли людина вже перехворіла. Сотню експрес-тестів закупляє самотужки і Луцький центр первинної медичної допомоги №1.



По 300 тестів отримали Володимир-Волинський та Камінь-Каширський райони, 250 – Луцький. Решта районів отримали по 100-200 тестів.



Також з гуманітарним вантажем область отримала 1940 захисних масок та 140 захисних костюмів. 1240 масок та 80 костюмів передали інфекційній лікарні, а 700 масок та 60 костюмів – Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.







Нагадаємо, 23 березня військовий літак Збройних сил України доставив першу гуманітарну допомогу Україні із Китаю для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.



Станом на 7-ме квітня у Волинській області офіційно зареєстровано 34 випадки зараження Covid-19. Ці факти констатовані лабораторними дослідженнями методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Загалом за період епідеміологічного спостереження в області методом ПЛР на Covid-19 обстежено 422 особи. Експрес-тести ж проводять не всім пацієнтам, а лише за певних умов. Але їхня достовірність досить низька. Зі слів заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, її оцінюють на рівні 30%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ять тисяч експрес-тестів для виявлення коронавірусу Covid-19 розподілили між міськими та районними лікарнями, центрами первинної медичної допомоги та медичними закладами обласного рівня. Окрім швидких тестів область отримала і майже дві тисячі захисних масок та 140 захисних костюмів.Про це пише для "Сила правди".Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації на запит Центру журналістських розслідувань «Сила правди» оприлюднило наказ, яким між медичними закладами краю розподілили першу гуманітарну допомогу з Китаю, що надійшла в Україну 23 березня.Судячи з наказу та попередніх заяв посадовців, Волинь отримала 5000 швидких тестів на коронавірус виробництва Hecin Scientific, Inc (Китай). Більше чверті з них отримали обласні медичні заклади та заклади Луцька. Зокрема, 600 тестів – Волинська обласна інфекційна лікарня та 400 – Волинська обласна клінічна лікарня. По 50 тестів отримали Луцький клінічний пологовий будинок, Волинський обласний перинатальний центр, Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання та Луцька міська клінічна лікарня.Ще 250 тестів розподілили між колишніми поліклініками, нинішніми центрами первинної медичної допомоги Луцька та сотню передали Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для бригади на пункті пропуску «Ягодин».250 експрес-тестів отримали медзаклади міста Нововолинська. Решту 3200 розподілили між районними лікарнями і поліклініками.Серед районів найбільше отримав Ковельський – 400 тестів передали Ковельському територіальному медичному об’єднанню. Там, до речі, окрім цих, самостійно закупляють ще 75 швидких тестів. Пояснили це тим, що отримані тести з гуманітарної допомоги визначають лише імуноглобулін М, а ті, що заклад закупляє самотужки, – два імуноглобуліни: М і G. Це дає змогу визначити наявність антитіл, навіть коли людина вже перехворіла. Сотню експрес-тестів закупляє самотужки і Луцький центр первинної медичної допомоги №1.По 300 тестів отримали Володимир-Волинський та Камінь-Каширський райони, 250 – Луцький. Решта районів отримали по 100-200 тестів.Також з гуманітарним вантажем область отримала 1940 захисних масок та 140 захисних костюмів. 1240 масок та 80 костюмів передали інфекційній лікарні, а 700 масок та 60 костюмів – Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Нагадаємо, 23 березня військовий літак Збройних сил України доставив першу гуманітарну допомогу Україні із Китаю для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.Станом на 7-ме квітня у Волинській області офіційно зареєстровано 34 випадки зараження Covid-19. Ці факти констатовані лабораторними дослідженнями методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Загалом за період епідеміологічного спостереження в області методом ПЛР на Covid-19 обстежено 422 особи. Експрес-тести ж проводять не всім пацієнтам, а лише за певних умов. Але їхня достовірність досить низька. Зі слів заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, її оцінюють на рівні 30%.

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