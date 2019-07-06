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У Володимирі-Волинському підняли ціни на продукти

У Володимирі-Волинському підняли ціни на продукти
6 квітня управлінням економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради проводився черговий моніторинг цін на соціально значимі продукти харчування, які реалізовуються у 8 супермаркетах міста.

Про це пишуть на офіційному сайті міста.

Порівнюючи мінімальні ціни, найбільший ріст відбувся у вартості картоплі – 22,5%, капусти (старого врожаю) – 12,2%, цибулі – 24,5%, – повідомляють в управлінні економічного розвитку та інвестицій.

Порівняно з попередньою звітною датою (30.03.2020 року) ціни в основному залишились на тому ж рівні. Дешевше можна крупу пшеничну, цукор (по акції), сир кисломолочний, молоко 3,2% (по акції), сметану 15% (по акції), сметану 20-21%%, шинку свинну та моркву.

Незначного росту в ціні, а це 2-5%%, зазнали борошно, рис, пшоно,олія соняшникова, лопатка свинна.

Більш детально моніторинг цін наведений у таблиці:

У Володимирі-Волинському підняли ціни на продукти

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Теги: ціни, продукти, волинь
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