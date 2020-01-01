Школи самостійно визначать, коли оголосити літні канікули, – Любомира Мандзій





Про це в інтерв'ю Українській правді сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, -



За її словами, після завершення карантину вчителі мають отримати час, щоб оцінити рівень оволодіння знаннями учнями під час дистанційного навчання.



«Наголошую на тому, що після скасування карантину, якщо це відбудеться наприклад у травні місяці, то дуже важливо, щоб вчителі мали можливість для діагностування ситуації, як учні засвоїли матеріал під час карантину. Чи вдалося учням зрозуміти вивчені теми?», - сказала Мандзій.



Також вона повідомила, що після цього, вчителі зможуть вибудувати свій навчальний план роботи з учнями.



«Це зовсім не означає, що аж 1 липня всі учні вийдуть з шкільного подвір'я. Йдеться про те, що зараз учні працюють з вчителями дистанційно, але для того, щоб зрозуміти що всі школяри мали можливість опанувати матеріал потрібен час. І цей час залежить від карантину, або він буде передбачений у червні або у вересні. Цей час визначає школа. І виключно школа у праві врегулювати цю ситуацію», - зазначила в.о. міністра освіти і науки.



Вона також ствердно відповіла на запитання про те, що учні зможуть піти на канікули за рішенням школи, якщо вчителі впевняться у належному рівні їхніх знань.



Як відомо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що часткове послаблення карантинних заходів, яке може відбутись при зниженні захворюваності на COVID-19 наприкінці квітня, не стосуватиметься студентів та школярів. Для них карантин буде продовжений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незважаючи на те, що навчальний рік в Україні може тривати до 1 липня, це не означає, що усі школяри навчатимуться в червні. Школи матимуть право самостійно визначити час початку літніх канікул.Про це в інтерв'ю Українській правді сказала в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, - пише Osvita.uaЗа її словами, після завершення карантину вчителі мають отримати час, щоб оцінити рівень оволодіння знаннями учнями під час дистанційного навчання.«Наголошую на тому, що після скасування карантину, якщо це відбудеться наприклад у травні місяці, то дуже важливо, щоб вчителі мали можливість для діагностування ситуації, як учні засвоїли матеріал під час карантину. Чи вдалося учням зрозуміти вивчені теми?», - сказала Мандзій.Також вона повідомила, що після цього, вчителі зможуть вибудувати свій навчальний план роботи з учнями.«Це зовсім не означає, що аж 1 липня всі учні вийдуть з шкільного подвір'я. Йдеться про те, що зараз учні працюють з вчителями дистанційно, але для того, щоб зрозуміти що всі школяри мали можливість опанувати матеріал потрібен час. І цей час залежить від карантину, або він буде передбачений у червні або у вересні. Цей час визначає школа. І виключно школа у праві врегулювати цю ситуацію», - зазначила в.о. міністра освіти і науки.Вона також ствердно відповіла на запитання про те, що учні зможуть піти на канікули за рішенням школи, якщо вчителі впевняться у належному рівні їхніх знань.Як відомо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що часткове послаблення карантинних заходів, яке може відбутись при зниженні захворюваності на COVID-19 наприкінці квітня, не стосуватиметься студентів та школярів. Для них карантин буде продовжений.

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