Які гарчі напої допоможуть подолати безсоння





Про це



Тепла ванна, дихальна гімнастика, медитація, улюблена книжка або рукоділля — всі ці прості дії допоможуть розслабитися ввечері і легше заснути. А ми ще рекомендуємо додати теплий заспокійливий напій – смачний і корисний. Вибирайте, який вам більше сподобається!



Тепле молоко і прянощі

Магній і кальцій, якого багато в молоці, допоможе знизити рівень артеріального тиску, яке часто піднімається під впливом стресу і заважає розслабитися. Крім того, в тваринному молоці багато амінокислоти триптофану, яка має заспокійливу дію. Підігрійте склянку молока (тільки не доводьте до кипіння!), додайте в нього чайну ложку меду, а також по щіпці кориці, мускатного горіха, куркуми або шафрану.



Напій з імбиру і лимона

Дві третини чайної ложки меленого імбиру залийте склянкою окропу і дайте настоятися. Коли настій трохи охолоне, додайте сік з вичавленої часточки лимона, апельсина або грейпфрута, мед або шоколад.



Напій з імбиру і лаванди

У напій їх попереднього рецепта можна додати трохи сухої лаванди: її аромат допомагає розслабитися і краще заснути, а сама настоянка лаванди знімає м’язову напругу — ще один супутник нервового стресу.



Напій з вишні і шоколаду

Ягоди вишні містять природний аналог мелатоніну – гормону, який відповідає за якість нашого сну і регулює циркадні ритми. Для приготування підійдуть сухі або заморожені ягоди: залийте їх водою, доведіть до кипіння, дайте покипіти 15 хвилин, додайте трохи ванілі. Пийте з чорним шоколадом і міцно спіть!



Трав’яний чай з ромашкою і м’ятою

М’ята і ромашка відомі своїми розслаблюючими властивостями. Залийте склянкою окропу чайну ложку сухої ромашки або м’яти, дайте настоятися протягом півгодини — і пийте із задоволенням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безсоння – перша ознака нервового напруження. Зараз всім нам доводиться непросто і не дивно, що у багатьох розвиваються порушення сну. Ми підібрали 5 смачних напоїв, які допоможуть заснути.Про це пише Ukrhealth.Тепла ванна, дихальна гімнастика, медитація, улюблена книжка або рукоділля — всі ці прості дії допоможуть розслабитися ввечері і легше заснути. А ми ще рекомендуємо додати теплий заспокійливий напій – смачний і корисний. Вибирайте, який вам більше сподобається!Магній і кальцій, якого багато в молоці, допоможе знизити рівень артеріального тиску, яке часто піднімається під впливом стресу і заважає розслабитися. Крім того, в тваринному молоці багато амінокислоти триптофану, яка має заспокійливу дію. Підігрійте склянку молока (тільки не доводьте до кипіння!), додайте в нього чайну ложку меду, а також по щіпці кориці, мускатного горіха, куркуми або шафрану.Дві третини чайної ложки меленого імбиру залийте склянкою окропу і дайте настоятися. Коли настій трохи охолоне, додайте сік з вичавленої часточки лимона, апельсина або грейпфрута, мед або шоколад.У напій їх попереднього рецепта можна додати трохи сухої лаванди: її аромат допомагає розслабитися і краще заснути, а сама настоянка лаванди знімає м’язову напругу — ще один супутник нервового стресу.Ягоди вишні містять природний аналог мелатоніну – гормону, який відповідає за якість нашого сну і регулює циркадні ритми. Для приготування підійдуть сухі або заморожені ягоди: залийте їх водою, доведіть до кипіння, дайте покипіти 15 хвилин, додайте трохи ванілі. Пийте з чорним шоколадом і міцно спіть!М’ята і ромашка відомі своїми розслаблюючими властивостями. Залийте склянкою окропу чайну ложку сухої ромашки або м’яти, дайте настоятися протягом півгодини — і пийте із задоволенням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію