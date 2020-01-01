Які гарячі напої допоможуть подолати безсоння
Сьогодні, 03:09
Безсоння – перша ознака нервового напруження. Зараз всім нам доводиться непросто і не дивно, що у багатьох розвиваються порушення сну. Ми підібрали 5 смачних напоїв, які допоможуть заснути.
Про це пише Ukrhealth.
Тепла ванна, дихальна гімнастика, медитація, улюблена книжка або рукоділля — всі ці прості дії допоможуть розслабитися ввечері і легше заснути. А ми ще рекомендуємо додати теплий заспокійливий напій – смачний і корисний. Вибирайте, який вам більше сподобається!
Тепле молоко і прянощі
Магній і кальцій, якого багато в молоці, допоможе знизити рівень артеріального тиску, яке часто піднімається під впливом стресу і заважає розслабитися. Крім того, в тваринному молоці багато амінокислоти триптофану, яка має заспокійливу дію. Підігрійте склянку молока (тільки не доводьте до кипіння!), додайте в нього чайну ложку меду, а також по щіпці кориці, мускатного горіха, куркуми або шафрану.
Напій з імбиру і лимона
Дві третини чайної ложки меленого імбиру залийте склянкою окропу і дайте настоятися. Коли настій трохи охолоне, додайте сік з вичавленої часточки лимона, апельсина або грейпфрута, мед або шоколад.
Напій з імбиру і лаванди
У напій їх попереднього рецепта можна додати трохи сухої лаванди: її аромат допомагає розслабитися і краще заснути, а сама настоянка лаванди знімає м’язову напругу — ще один супутник нервового стресу.
Напій з вишні і шоколаду
Ягоди вишні містять природний аналог мелатоніну – гормону, який відповідає за якість нашого сну і регулює циркадні ритми. Для приготування підійдуть сухі або заморожені ягоди: залийте їх водою, доведіть до кипіння, дайте покипіти 15 хвилин, додайте трохи ванілі. Пийте з чорним шоколадом і міцно спіть!
Трав’яний чай з ромашкою і м’ятою
М’ята і ромашка відомі своїми розслаблюючими властивостями. Залийте склянкою окропу чайну ложку сухої ромашки або м’яти, дайте настоятися протягом півгодини — і пийте із задоволенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Ukrhealth.
Тепла ванна, дихальна гімнастика, медитація, улюблена книжка або рукоділля — всі ці прості дії допоможуть розслабитися ввечері і легше заснути. А ми ще рекомендуємо додати теплий заспокійливий напій – смачний і корисний. Вибирайте, який вам більше сподобається!
Тепле молоко і прянощі
Магній і кальцій, якого багато в молоці, допоможе знизити рівень артеріального тиску, яке часто піднімається під впливом стресу і заважає розслабитися. Крім того, в тваринному молоці багато амінокислоти триптофану, яка має заспокійливу дію. Підігрійте склянку молока (тільки не доводьте до кипіння!), додайте в нього чайну ложку меду, а також по щіпці кориці, мускатного горіха, куркуми або шафрану.
Напій з імбиру і лимона
Дві третини чайної ложки меленого імбиру залийте склянкою окропу і дайте настоятися. Коли настій трохи охолоне, додайте сік з вичавленої часточки лимона, апельсина або грейпфрута, мед або шоколад.
Напій з імбиру і лаванди
У напій їх попереднього рецепта можна додати трохи сухої лаванди: її аромат допомагає розслабитися і краще заснути, а сама настоянка лаванди знімає м’язову напругу — ще один супутник нервового стресу.
Напій з вишні і шоколаду
Ягоди вишні містять природний аналог мелатоніну – гормону, який відповідає за якість нашого сну і регулює циркадні ритми. Для приготування підійдуть сухі або заморожені ягоди: залийте їх водою, доведіть до кипіння, дайте покипіти 15 хвилин, додайте трохи ванілі. Пийте з чорним шоколадом і міцно спіть!
Трав’яний чай з ромашкою і м’ятою
М’ята і ромашка відомі своїми розслаблюючими властивостями. Залийте склянкою окропу чайну ложку сухої ромашки або м’яти, дайте настоятися протягом півгодини — і пийте із задоволенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали ретрофото знищеного костелу в Ковелі
Сьогодні, 05:11
В Італії епідемія коронавірусу іде на спад
Сьогодні, 04:14
Які гарячі напої допоможуть подолати безсоння
Сьогодні, 03:09