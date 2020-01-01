В Італії епідемія коронавірусу іде на спад





Про це



"Зафіксовано суттєвий спад кількості нових хворих на коронавірус. Загалом в Італії наразі лікуються 94 067 пацієнтів, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 880 осіб, що менше половини приросту зафіксованого 6 квітня, коли нових хворих було 1 941", - йдеться у повідомленні.



Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії наразі складає 135 586. Померли 17 127 осіб, приріст порівняно з вчорашнім днем становить 604 особи.



Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії констатували зниження темпів зростання кількості хворих на коронавірус упродовж останньої доби.Про це пише Укрінформ."Зафіксовано суттєвий спад кількості нових хворих на коронавірус. Загалом в Італії наразі лікуються 94 067 пацієнтів, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 880 осіб, що менше половини приросту зафіксованого 6 квітня, коли нових хворих було 1 941", - йдеться у повідомленні.Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії наразі складає 135 586. Померли 17 127 осіб, приріст порівняно з вчорашнім днем становить 604 особи.Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію