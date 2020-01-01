вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Італії епідемія коронавірусу іде на спад

В Італії епідемія коронавірусу іде на спад
В Італії констатували зниження темпів зростання кількості хворих на коронавірус упродовж останньої доби.

Про це пише Укрінформ.

"Зафіксовано суттєвий спад кількості нових хворих на коронавірус. Загалом в Італії наразі лікуються 94 067 пацієнтів, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 880 осіб, що менше половини приросту зафіксованого 6 квітня, коли нових хворих було 1 941", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії наразі складає 135 586. Померли 17 127 осіб, приріст порівняно з вчорашнім днем становить 604 особи.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: італія, коронавірус, епідемія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Італії епідемія коронавірусу іде на спад
Сьогодні, 04:14
Які гарчі напої допоможуть подолати безсоння
Сьогодні, 03:09
На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг
Сьогодні, 02:04
Школи самостійно визначать, коли оголосити літні канікули, – Любомира Мандзій
Сьогодні, 01:03
8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19 Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19
07 квітень, 19:19
В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців В Італії від коронавірусу лікується понад сотня українців
06 квітень, 13:30
В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за добу В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за добу
06 квітень, 05:09
Коли на Волині можливий пік епідемії коронавірусу Коли на Волині можливий пік епідемії коронавірусу
30 березень, 13:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Італії епідемія коронавірусу іде на спад
Сьогодні, 04:14
 0
Які гарчі напої допоможуть подолати безсоння
Сьогодні, 03:09
 0
На в'їзді до Нововолинська поліція проводить температурний скринінг
Сьогодні, 02:04
 0
Школи самостійно визначать, коли оголосити літні канікули, – Любомира Мандзій
Сьогодні, 01:03
 0
8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8