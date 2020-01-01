В Італії епідемія коронавірусу іде на спад
Сьогодні, 04:14
В Італії констатували зниження темпів зростання кількості хворих на коронавірус упродовж останньої доби.
Про це пише Укрінформ.
"Зафіксовано суттєвий спад кількості нових хворих на коронавірус. Загалом в Італії наразі лікуються 94 067 пацієнтів, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 880 осіб, що менше половини приросту зафіксованого 6 квітня, коли нових хворих було 1 941", - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії наразі складає 135 586. Померли 17 127 осіб, приріст порівняно з вчорашнім днем становить 604 особи.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Укрінформ.
"Зафіксовано суттєвий спад кількості нових хворих на коронавірус. Загалом в Італії наразі лікуються 94 067 пацієнтів, приріст порівняно з вчорашнім днем склав 880 осіб, що менше половини приросту зафіксованого 6 квітня, коли нових хворих було 1 941", - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість випадків коронавірусу в Італії наразі складає 135 586. Померли 17 127 осіб, приріст порівняно з вчорашнім днем становить 604 особи.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Італії епідемія коронавірусу іде на спад
Сьогодні, 04:14
Які гарчі напої допоможуть подолати безсоння
Сьогодні, 03:09
8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00