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У Кабміні хочуть посилити покарання для паліїв сухої трави

У Кабміні хочуть посилити покарання для паліїв сухої трави
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що уряд має ініціювати перед Верховною Радою підвищення штрафів і навіть запровадження кримінального покарання за спричинення пожеж в екосистемах.

Таку думку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, - пише Укрінформ.

"Мусимо ініціювати перед Верховною Радою України підняття адмінштрафів для паліїв, а можливо, і криміналізувати покарання за такі дії", - зазначив Немчінов.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, від початку року станом на 6 квітня в екосистемах України виникла 14 821 пожежа, що на 25% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що пожежі в екосистемах, спричинені випалюванням сухостою, для країни є не менш небезпечними, ніж епідемія коронавірусу. Він зазначив, нинішня весна видалася вітряною та сухою, тому вогонь швидко поширюється, випалюючи все живе на своєму шляху. Зокрема, вже третю добу триває гасіння пожежі у Чорнобильській зоні.


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Теги: палії, суха трава, штраф
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