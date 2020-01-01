У Кабміні хочуть посилити покарання для паліїв сухої трави
Сьогодні, 06:16
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вважає, що уряд має ініціювати перед Верховною Радою підвищення штрафів і навіть запровадження кримінального покарання за спричинення пожеж в екосистемах.
Таку думку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, - пише Укрінформ.
"Мусимо ініціювати перед Верховною Радою України підняття адмінштрафів для паліїв, а можливо, і криміналізувати покарання за такі дії", - зазначив Немчінов.
Як повідомлялося, за даними ДСНС, від початку року станом на 6 квітня в екосистемах України виникла 14 821 пожежа, що на 25% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що пожежі в екосистемах, спричинені випалюванням сухостою, для країни є не менш небезпечними, ніж епідемія коронавірусу. Він зазначив, нинішня весна видалася вітряною та сухою, тому вогонь швидко поширюється, випалюючи все живе на своєму шляху. Зокрема, вже третю добу триває гасіння пожежі у Чорнобильській зоні.
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Таку думку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, - пише Укрінформ.
"Мусимо ініціювати перед Верховною Радою України підняття адмінштрафів для паліїв, а можливо, і криміналізувати покарання за такі дії", - зазначив Немчінов.
Як повідомлялося, за даними ДСНС, від початку року станом на 6 квітня в екосистемах України виникла 14 821 пожежа, що на 25% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наголосив, що пожежі в екосистемах, спричинені випалюванням сухостою, для країни є не менш небезпечними, ніж епідемія коронавірусу. Він зазначив, нинішня весна видалася вітряною та сухою, тому вогонь швидко поширюється, випалюючи все живе на своєму шляху. Зокрема, вже третю добу триває гасіння пожежі у Чорнобильській зоні.
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