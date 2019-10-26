Медики з Волині звернулися до Зеленського через критично низьке фінансування центру, де лікують туберкульоз. ВІДЕО

Колектив Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру звертається до Президента Україниу зв’язку з критично низьким фінансуванням, яке на 2020-й рік заклад отримав від Національної служби здоров"я України.Колектив медичного центру наголошує, що туберкульоз, як і COVID-19, належить до особливо небезпечних інфекцій, а неналежне фінансування галузі може призвести до погіршення епідемічної ситуації.Директор медустановизазначає, що в рамках реформування протитуберкульозні заклади області було оптимізовано, скорочено відділення. З 530 до 290 осіб скорочено працівників, частина з яких працює неповний день. Протягом найближчих місяців буде скорочено ще 50 працівників. Однак навіть за такого масштабного скорочення, виділених НСЗУ коштів не вистачить навіть на зарплату персоналу.Текст звернення подаємо без змін та правок:«Вельмишановний пане президенте!До вас звертаються працівники Комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради. Мене звати Іван Нискогуз, генеральний директор. Ми звертаємося не з проханням, а з вимогою не допустити погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні.Володимире Олександровичу, ви керуєте державою з тяжко хворою системою управління. Інакше як пояснити, що на моє звернення, звернення нашого підприємства до Кабінету Міністрів України, особисто до прєм'єр-міністра, МОЗ України щодо недопущення руйнування системи протитуберкульозної допомоги, я та наше підприємство надавали відповідь в результаті самі собі, і це підтверджується даними документами. Крім того є звернення Волинської обласної ради до Президента України, МОЗ та НСЗУ про недостатнє фінансування протитуберкульозної служби після впровадження медичної реформи.Суть наших звернень полягала у вкрай незадовільному фінансуванні протитуберкульозних заходів після впровадження медичної реформи, внаслідок чого страждає діагностика та лікування туберкульозу.Пане президенте! Ми активно проводили у нашій області реформу протитуберкульозної служби. В процесі медичної реформи протягом короткого часу ми провели реорганізацію протитуберкульозних лікарень Волинської області шляхом злиття, результатом якої стало закриття двох лікарень та у найближчому майбутньому буде закрита ще одна лікарня, у м. Луцьку залишиться єдиний стаціонар для хворих на туберкульоз у нашому регіоні. За півтора року ми вже скоротили персонал з 530 до 290 працівників, частина яких працює на неповний робочий день. Протягом найближчих кількох місяців буде скорочено ще не менше 50 працівників.В результаті ми отримали договір від НСЗУ та фінансуванння, якого недостатньо навіть на оплату праці працівників. За що харчувати хворих? За що купляти медикаменти? За що купляти засоби захисту працівників? Як оплачувати комунальні послуги, воду, газ, вивіз сміття?Всі наші запити, зауваження, що це станеться, НСЗУ ігнорувала, жодної відповіді на наші листи ми не отримали. Натомість усно їхні представники пропонували нам вводити платні послуги для інших категорій населення. Пане президенте, туберкульоз як і СОVID-19 відноситься до особливо небезпечних інфекцій, тому пропонувати проходити різного роду обстеження пацієнтам не з туберкульозом у протитуберкульозних закладах, це свідомо наражати їх на ризик інфікуватися туберкульозом.Пане президенте, ви нещодавно заявили що медицина вимагає особливої уваги. Тому ми вимагаємо від вас дати відповідь, що це за реформа, яка призвела до кількаразового скорочення фінансування протитуберкульозних заходів, кількаразового скорочення персоналу та зменшення оплати працівникав, які залишилися та неможливість забезпечити навіть базове фінансування.Я хочу продемонструвати листи від керівників медичних служб районів, які вже звільнили лікарів-фтизіатрів та медичних сестер. Хто буде лікувати амбулаторно пацієнтів в цих районах, коли ми не можемо навіть оплатити зарплату нашим працівникам.Пане президенте, на даний час у вас на розгляді знаходиться петиція №22/083458-еп «Щодо недопущення руйнування фтизіатричної галузі України».Ми повністю підтримуємо вимоги викладені в цій петиції та покладаємося на ваш здоровий глузд.Слава Україні. Слава нації».