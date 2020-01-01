Курс валют у Луцьку на 8 квітня





Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.40



Курс російського рубля: купівля – 0,300, продаж – 0,365.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.03, продаж – 6.48.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.00, а продаж – 27.60.Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.40Курс російського рубля: купівля – 0,300, продаж – 0,365.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.03, продаж – 6.48.

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