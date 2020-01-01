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Курс валют у Луцьку на 8 квітня

Курс валют у Луцьку на 8 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.00, а продаж – 27.60.

Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.40

Курс російського рубля: купівля – 0,300, продаж – 0,365.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.03, продаж – 6.48.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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