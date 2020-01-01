У Львові вбили лідера української рок-групи
Сьогодні, 09:15
У Львові жорстоко вбили лідера рок-групи "Лесик Band" Олександра Дацюка – на нього напав із ножем безпритульний.
Трагедія трапилася ввечері 7 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич, - пише Обозреватель.
"На вул. Героїв УПА, 76, на зупинці колишнього заводу "Кінескоп", чоловік (зі слів поліції, бездомний) напав і підрізав Лесика з групи" Лесик Band "(Олександр Дацюк), поліція затримала чоловіка і вилучила ніж, проводять слідчі дії", – поділився Зінкевич.
Стало відомо, що Дацюк отримав два проникаючі поранення в серце, медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Нападника опізнали, він затриманий.
Смерть батька підтвердила дочка Дацюка Христина.
"Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька. У зв'язку з карантином ми, звичайно, не будемо робити пишне прощання. Світла тобі пам'ять, наш Дюдя", – написала вона в Facebook.
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Трагедія трапилася ввечері 7 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич, - пише Обозреватель.
"На вул. Героїв УПА, 76, на зупинці колишнього заводу "Кінескоп", чоловік (зі слів поліції, бездомний) напав і підрізав Лесика з групи" Лесик Band "(Олександр Дацюк), поліція затримала чоловіка і вилучила ніж, проводять слідчі дії", – поділився Зінкевич.
Стало відомо, що Дацюк отримав два проникаючі поранення в серце, медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Нападника опізнали, він затриманий.
Смерть батька підтвердила дочка Дацюка Христина.
"Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька. У зв'язку з карантином ми, звичайно, не будемо робити пишне прощання. Світла тобі пам'ять, наш Дюдя", – написала вона в Facebook.
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