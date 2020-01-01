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У Львові вбили лідера української рок-групи

У Львові вбили лідера української рок-групи
У Львові жорстоко вбили лідера рок-групи "Лесик Band" Олександра Дацюка – на нього напав із ножем безпритульний.

Трагедія трапилася ввечері 7 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник ГО "Варта-1" Ігор Зінкевич, - пише Обозреватель.

"На вул. Героїв УПА, 76, на зупинці колишнього заводу "Кінескоп", чоловік (зі слів поліції, бездомний) напав і підрізав Лесика з групи" Лесик Band "(Олександр Дацюк), поліція затримала чоловіка і вилучила ніж, проводять слідчі дії", – поділився Зінкевич.

Стало відомо, що Дацюк отримав два проникаючі поранення в серце, медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Нападника опізнали, він затриманий.

Смерть батька підтвердила дочка Дацюка Христина.

"Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька. У зв'язку з карантином ми, звичайно, не будемо робити пишне прощання. Світла тобі пам'ять, наш Дюдя", – написала вона в Facebook.
У Львові вбили лідера української рок-групи

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Теги: Лесик Band, Олександр Дацюк, смерть
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