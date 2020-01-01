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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли

В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли
В Україні зафіксували 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує МОЗ України.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 89 випадків;
Волинська область — 36 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 21 випадок;
Закарпатська область — 43 випадки;
Запорізька область — 45 випадків;
Івано-Франківська область — 198 випадків;
Кіровоградська область — 57 випадків;
м. Київ — 256 випадків;
Київська область — 120 випадків;
Львівська область — 36 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 32 випадки;
Полтавська область — 17 випадків;
Рівненська область — 44 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 15 випадків;
Хмельницька область — 15 випадків;
Чернівецька область — 273 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, ститистика, Україна
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