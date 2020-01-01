В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли

В Україні зафіксували 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує МОЗ України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 89 випадків;Волинська область — 36 випадків;Дніпропетровська область — 41 випадок;Донецька область — 11 випадків;Житомирська область — 21 випадок;Закарпатська область — 43 випадки;Запорізька область — 45 випадків;Івано-Франківська область — 198 випадків;Кіровоградська область — 57 випадків;м. Київ — 256 випадків;Київська область — 120 випадків;Львівська область — 36 випадків;Луганська область — 3 випадки;Одеська область — 32 випадки;Полтавська область — 17 випадків;Рівненська область — 44 випадки;Сумська область — 56 випадків;Тернопільська область — 168 випадків;Харківська область — 5 випадків;Херсонська область — 15 випадків;Хмельницька область — 15 випадків;Чернівецька область — 273 випадки;Черкаська область — 80 випадків;Чернігівська область — 7 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 квітня 2020 року до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.