У селі на Волині згорів житловий будинок-пустка
Сьогодні, 10:17
На Волині за минулу добу, 7 квітня, рятувальники ліквідували 11 пожеж в екосистемах.
Зокрема пожежі на торф’яниках виникли біля села Нові Підцаревичі Маневицького району та села Залаззя Любешівського району, - пише ДСНС України у Волинській області.
Для ліквідації загорань були задіяні підрозділи 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі (1 автомобіль та мотопомпа, 6 чоловік особового складу) та 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів (10 рятувальників, 2 мотопомпи, 1 автомобіль, а також команда місцевої пожежної охорони с. Залаззя).
Також через необережне поводження з вогнем невстановленою особою згорів дерев’яний житловий будинок-пустка у селі Боровичі Маневицького району та металевий контейнер на дачному масиві «Урожай» у Ковелі.
Майже всі випадки пожеж загорань сухої трави, чагарників та торф’яників виникли через порушення населенням вимог екологічної та пожежної безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема пожежі на торф’яниках виникли біля села Нові Підцаревичі Маневицького району та села Залаззя Любешівського району, - пише ДСНС України у Волинській області.
Для ліквідації загорань були задіяні підрозділи 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі (1 автомобіль та мотопомпа, 6 чоловік особового складу) та 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів (10 рятувальників, 2 мотопомпи, 1 автомобіль, а також команда місцевої пожежної охорони с. Залаззя).
Також через необережне поводження з вогнем невстановленою особою згорів дерев’яний житловий будинок-пустка у селі Боровичі Маневицького району та металевий контейнер на дачному масиві «Урожай» у Ковелі.
Майже всі випадки пожеж загорань сухої трави, чагарників та торф’яників виникли через порушення населенням вимог екологічної та пожежної безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині згорів житловий будинок-пустка
Сьогодні, 10:17
«Який вірус вразив голови людей?»: волиняни влаштували стихійне сміттєзвалище у лісі. ФОТО
Сьогодні, 10:10
В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли
Сьогодні, 09:37
У Любомлі в лікарні від пневмонії помер чоловік
Сьогодні, 09:32