У селі на Волині згорів житловий будинок-пустка

На Волині за минулу добу, 7 квітня, рятувальники ліквідували 11 пожеж в екосистемах.Зокрема пожежі на торф’яниках виникли біля села Нові Підцаревичі Маневицького району та села Залаззя Любешівського району, - пише ДСНС України у Волинській області.Для ліквідації загорань були задіяні підрозділи 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі (1 автомобіль та мотопомпа, 6 чоловік особового складу) та 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів (10 рятувальників, 2 мотопомпи, 1 автомобіль, а також команда місцевої пожежної охорони с. Залаззя).Також через необережне поводження з вогнем невстановленою особою згорів дерев’яний житловий будинок-пустка у селі Боровичі Маневицького району та металевий контейнер на дачному масиві «Урожай» у Ковелі.Майже всі випадки пожеж загорань сухої трави, чагарників та торф’яників виникли через порушення населенням вимог екологічної та пожежної безпеки.