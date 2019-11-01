У Рівному вночі горів автомобіль BMW

У Рівному невідомі вночі намагались спалити автівку.Повідомлення до поліції надійшло о 03:20 8 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що напередодні близько 20 години 34-річна власниця BMW 730 припаркувала авто у дворі будинку по вулиці Соборна за місцем свого проживання. О третій годині пожежу помітили сусіди.Рятувальники вогонь загасили, однак він встиг пошкодити передню та задню частини транспортного засобу.Поліцейські з місця події вилучили змиви паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття.Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 192 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини та особи, причетні до скоєного злочину.