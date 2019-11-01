У Рівному вночі горів автомобіль BMW
Сьогодні, 10:30
У Рівному невідомі вночі намагались спалити автівку.
Повідомлення до поліції надійшло о 03:20 8 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що напередодні близько 20 години 34-річна власниця BMW 730 припаркувала авто у дворі будинку по вулиці Соборна за місцем свого проживання. О третій годині пожежу помітили сусіди.
Рятувальники вогонь загасили, однак він встиг пошкодити передню та задню частини транспортного засобу.
Поліцейські з місця події вилучили змиви паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття.
Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 192 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини та особи, причетні до скоєного злочину.
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Повідомлення до поліції надійшло о 03:20 8 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що напередодні близько 20 години 34-річна власниця BMW 730 припаркувала авто у дворі будинку по вулиці Соборна за місцем свого проживання. О третій годині пожежу помітили сусіди.
Рятувальники вогонь загасили, однак він встиг пошкодити передню та задню частини транспортного засобу.
Поліцейські з місця події вилучили змиви паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття.
Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 192 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини та особи, причетні до скоєного злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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