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У Рівному вночі горів автомобіль BMW

У Рівному вночі горів автомобіль BMW
У Рівному невідомі вночі намагались спалити автівку.

Повідомлення до поліції надійшло о 03:20 8 квітня, - пише ГУНП у Рівненській області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що напередодні близько 20 години 34-річна власниця BMW 730 припаркувала авто у дворі будинку по вулиці Соборна за місцем свого проживання. О третій годині пожежу помітили сусіди.

Рятувальники вогонь загасили, однак він встиг пошкодити передню та задню частини транспортного засобу.

Поліцейські з місця події вилучили змиви паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття.

Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 192 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини та особи, причетні до скоєного злочину.



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Теги: авто, підпал, Рівне
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