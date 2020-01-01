За добу на Волині – 2 нові випадки коронавірусу: де зафіксували інфекцію
Сьогодні, 10:27
Станом на 10.00 08 квітня на Волині зареєстрували 36 випадків COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
За останню добу зареєстрували 2 нових випадки, інформує ОДА.
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили у:
• м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Луцький район – 4 випадки,
• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район- 4 випадки;
• Горохівський район – 3 випадки;
• Рожищенський район – 1 випадок;
• Ківерцівський район -1 випадок.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 29 осіб.
Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.
Загалом за період спостереження в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 446 осіб. З них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру – 199 осіб.
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За останню добу зареєстрували 2 нових випадки, інформує ОДА.
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили у:
• м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Луцький район – 4 випадки,
• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район- 4 випадки;
• Горохівський район – 3 випадки;
• Рожищенський район – 1 випадок;
• Ківерцівський район -1 випадок.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 29 осіб.
Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.
Загалом за період спостереження в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 446 осіб. З них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру – 199 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Так де саме ті два нових випадки? Люди будуть за вчора, позавчора дивитись і додавати? Важко це відразу повідомити?!
Це ж безпека для інших, як би говорили де захворіли інші люди.
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