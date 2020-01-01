За добу на Волині – 2 нові випадки коронавірусу: де зафіксували інфекцію





За останню добу зареєстрували 2 нових випадки, інформує ОДА.



Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили у:

• м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Луцький район – 4 випадки,

• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Волидимир-Волинський район- 4 випадки;

• Горохівський район – 3 випадки;

• Рожищенський район – 1 випадок;

• Ківерцівський район -1 випадок.



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 29 осіб.



Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.



Загалом за період спостереження в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 446 осіб. З них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру – 199 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10.00 08 квітня на Волині зареєстрували 36 випадків COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).За останню добу зареєстрували 2 нових випадки, інформує ОДА.Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили у:• м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Луцький район – 4 випадки,• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Волидимир-Волинський район- 4 випадки;• Горохівський район – 3 випадки;• Рожищенський район – 1 випадок;• Ківерцівський район -1 випадок.З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 29 осіб.Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.Загалом за період спостереження в області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 446 осіб. З них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру – 199 осіб.

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