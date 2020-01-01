Через «стрибки» цін на продукти і ліки Луцькрада звернеться до Антимонопольного комітету
Сьогодні, 12:25
Луцька міська рада звернеться до Антимонопольного комітету України, аби той запобіг порушенням законодавства про ціноутворення при реалізації лікарських засобів, товарів медичного призначення та соціально значущих товарів в період карантину.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час позачергової сесії міської ради.
У своєму зверненні депутати зауважують, що в період масового поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) значно зріс попит на захисні медичні маски, респіратори, дезінфекційні засоби, рукавички, а також на жарознижувальні, противірусні та інші лікарські засоби, необхіді при лікуванні інфекційних захворювань. Стрімке зростання попиту на вказані товари зумовило їхню недостачу у аптеки та призвело до першочергового зникнення з продажу найбільш доступних за ціною товарів.
Водночас в умовах дефіциту спостерігається необгрунтоване, спекулятивне зростання оптових та роздрібних цін на зазначені товари.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що ціни на деякі товари збільшилися на 200-300%.
Враховуючи такий стан речей, Луцька міська рада у зверненні до Антимонопольного комітету висловлює стурбованість ситуацією, що складається на ринку лікарських засобів, товарів медичного призначення та соціально значущих товарів першої необхідності в період карантину, в першу чергу продуктів харчування. Тож просить посилити державний контроль та забезпечити дотримання підприємцями законодавчих норм при формуванні цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари в аптечних та торгівельних закладах міста, а також у разі виявлення порушень конкурентного законодавства, застосовувати суворі фінансові санкції та інші заходи впливу.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час позачергової сесії міської ради.
У своєму зверненні депутати зауважують, що в період масового поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) значно зріс попит на захисні медичні маски, респіратори, дезінфекційні засоби, рукавички, а також на жарознижувальні, противірусні та інші лікарські засоби, необхіді при лікуванні інфекційних захворювань. Стрімке зростання попиту на вказані товари зумовило їхню недостачу у аптеки та призвело до першочергового зникнення з продажу найбільш доступних за ціною товарів.
Водночас в умовах дефіциту спостерігається необгрунтоване, спекулятивне зростання оптових та роздрібних цін на зазначені товари.
Депутат Ігор Поліщук зауважив, що ціни на деякі товари збільшилися на 200-300%.
Враховуючи такий стан речей, Луцька міська рада у зверненні до Антимонопольного комітету висловлює стурбованість ситуацією, що складається на ринку лікарських засобів, товарів медичного призначення та соціально значущих товарів першої необхідності в період карантину, в першу чергу продуктів харчування. Тож просить посилити державний контроль та забезпечити дотримання підприємцями законодавчих норм при формуванні цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари в аптечних та торгівельних закладах міста, а також у разі виявлення порушень конкурентного законодавства, застосовувати суворі фінансові санкції та інші заходи впливу.
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Коментарі 1
Що там звертатись? Хапати і садити відразу треба, а то ті антимонопольники лише спостерігають і нічого не роБлять!!!
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