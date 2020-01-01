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Через «стрибки» цін на продукти і ліки Луцькрада звернеться до Антимонопольного комітету

Через «стрибки» цін на продукти і ліки Луцькрада звернеться до Антимонопольного комітету
Луцька міська рада звернеться до Антимонопольного комітету України, аби той запобіг порушенням законодавства про ціноутворення при реалізації лікарських засобів, товарів медичного призначення та соціально значущих товарів в період карантину.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час позачергової сесії міської ради.

У своєму зверненні депутати зауважують, що в період масового поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) значно зріс попит на захисні медичні маски, респіратори, дезінфекційні засоби, рукавички, а також на жарознижувальні, противірусні та інші лікарські засоби, необхіді при лікуванні інфекційних захворювань. Стрімке зростання попиту на вказані товари зумовило їхню недостачу у аптеки та призвело до першочергового зникнення з продажу найбільш доступних за ціною товарів.

Водночас в умовах дефіциту спостерігається необгрунтоване, спекулятивне зростання оптових та роздрібних цін на зазначені товари.

Депутат Ігор Поліщук зауважив, що ціни на деякі товари збільшилися на 200-300%.

Враховуючи такий стан речей, Луцька міська рада у зверненні до Антимонопольного комітету висловлює стурбованість ситуацією, що складається на ринку лікарських засобів, товарів медичного призначення та соціально значущих товарів першої необхідності в період карантину, в першу чергу продуктів харчування. Тож просить посилити державний контроль та забезпечити дотримання підприємцями законодавчих норм при формуванні цін на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари в аптечних та торгівельних закладах міста, а також у разі виявлення порушень конкурентного законодавства, застосовувати суворі фінансові санкції та інші заходи впливу.


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Теги: Луцьк, ціни, коронавірус, Антимонопольний комітет
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Коментарі 1
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Що там звертатись? Хапати і садити відразу треба, а то ті антимонопольники лише спостерігають і нічого не роБлять!!!
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