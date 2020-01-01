За добу на коронавірус в Україні захворіли 20 дітей

В Україні за минулу добу виявили 20 випадків інфікування COVID-19 серед дітей.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікарна онлайн-брифінгу, - пише Корреспондент."В Україні за минулу добу зареєстровано нових 206 випадків коронавірусної хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників", - сказав санлікар.За його словами, в загальному за минулу добу було розглянуто 820 підозр на коронавірус."За результатами лабораторних досліджень і медичного огляду в установи охорони здоров'я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовані 66 осіб, з них троє дітей. У критичному стані з цих 66 осіб були госпіталізовані троє", - додав заступник міністра.Також повідомляється, що приріст підтверджених випадків захворювання на COVID становить 14% за добу. У віковій структурі інфікованих досі переважають жінки