За добу на коронавірус в Україні захворіли 20 дітей
Сьогодні, 10:53
В Україні за минулу добу виявили 20 випадків інфікування COVID-19 серед дітей.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу, - пише Корреспондент.
"В Україні за минулу добу зареєстровано нових 206 випадків коронавірусної хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників", - сказав санлікар.
За його словами, в загальному за минулу добу було розглянуто 820 підозр на коронавірус.
"За результатами лабораторних досліджень і медичного огляду в установи охорони здоров'я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовані 66 осіб, з них троє дітей. У критичному стані з цих 66 осіб були госпіталізовані троє", - додав заступник міністра.
Також повідомляється, що приріст підтверджених випадків захворювання на COVID становить 14% за добу. У віковій структурі інфікованих досі переважають жінки
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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу, - пише Корреспондент.
"В Україні за минулу добу зареєстровано нових 206 випадків коронавірусної хвороби, з них 20 випадків серед дітей. На жаль, серед зареєстрованих випадків є і випадки серед медичних працівників", - сказав санлікар.
За його словами, в загальному за минулу добу було розглянуто 820 підозр на коронавірус.
"За результатами лабораторних досліджень і медичного огляду в установи охорони здоров'я за минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовані 66 осіб, з них троє дітей. У критичному стані з цих 66 осіб були госпіталізовані троє", - додав заступник міністра.
Також повідомляється, що приріст підтверджених випадків захворювання на COVID становить 14% за добу. У віковій структурі інфікованих досі переважають жінки
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