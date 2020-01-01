Чи святитимуть вербу у храмах УПЦ (МП) на Волині





Як в умовах карантину волинські храми відзначатимуть Вербну неділю Віктор Аніпко.



“У храмах під час богослужіння буде перебувати не більше 10 людей одночасно. Будемо просити людей здійснювати таїнства і виходити, аби кожен міг справити свою духовну потребу. Стоятимуть люди і на церковному подвір’ї. Обов’язковим є дотримання дистанції 1,5 метра і наявність засобів особистого захисту. Настоятелі парафій проситимуть, щоб прихожани старші 60 років не приходили на богослужіння. Вербу для освячення можна передати рідними чи знайомими. Або ж окропити свяченою водою вдома”, – зауважив він.



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Отець Віктор запевняє, що відповідні настанови дали кожній парафії, тому необхідні умови богослужіння в період пандемії обіцяють забезпечити у всіх храмах Волинської єпархії УПЦ (МП).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 квітня – православні християни відзначатимуть Вербну неділю. Цього дня люди традиційно освячують гілочки верби у церкві.Як в умовах карантину волинські храми відзначатимуть Вербну неділю 12 каналу розповів прес-секретар Волинської єпархії УПЦ (МП) отець“У храмах під час богослужіння буде перебувати не більше 10 людей одночасно. Будемо просити людей здійснювати таїнства і виходити, аби кожен міг справити свою духовну потребу. Стоятимуть люди і на церковному подвір’ї. Обов’язковим є дотримання дистанції 1,5 метра і наявність засобів особистого захисту. Настоятелі парафій проситимуть, щоб прихожани старші 60 років не приходили на богослужіння. Вербу для освячення можна передати рідними чи знайомими. Або ж окропити свяченою водою вдома”, – зауважив він.Отець Віктор запевняє, що відповідні настанови дали кожній парафії, тому необхідні умови богослужіння в період пандемії обіцяють забезпечити у всіх храмах Волинської єпархії УПЦ (МП).

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