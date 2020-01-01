За порушення правил адміністративного нагляду волинянину «світить» тюрма

У Нововолинську слідчі розслідують кримінальне провадження щодо ухилення 43-річного місцевого жителя від адміністративного нагляду поліції. Санкція статті передбачає до шести місяців арешту.Зазначається, що чоловік перебував на профілактичному обліку як раніше судимий. Волинянин на шлях виправлення не став, порушував громадський порядок, вчиняв різного роду адміністративні правопорушення, - пише ГУНП у Волинській області.Співробітники Нововолинського відділення поліції звернулися з клопотанням до суду щодо встановлення цьому чоловікові адміністративного нагляду поліції. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та встановив раніше судимому волинянину адміністративний нагляд терміном 1 рік.Однак, чоловік не з’являвся у відділенні поліції на відмітку та самовільно залишив місце проживання.Під час перевірки дільничні інспектори встановили, що правопорушник виїхав до знайомого у сусідній район. Чоловік пояснив, що навмисно покинув місто аби ухилитися від адміністративного нагляду. Чоловікові не подобалося, що його постійно перевіряють за місцем проживання співробітники поліції.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 395 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил адміністративного нагляду.Досудове розслідування триває.