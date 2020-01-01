вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За порушення правил адміністративного нагляду волинянину «світить» тюрма

За порушення правил адміністративного нагляду волинянину «світить» тюрма
У Нововолинську слідчі розслідують кримінальне провадження щодо ухилення 43-річного місцевого жителя від адміністративного нагляду поліції. Санкція статті передбачає до шести місяців арешту.

Зазначається, що чоловік перебував на профілактичному обліку як раніше судимий. Волинянин на шлях виправлення не став, порушував громадський порядок, вчиняв різного роду адміністративні правопорушення, - пише ГУНП у Волинській області.

Співробітники Нововолинського відділення поліції звернулися з клопотанням до суду щодо встановлення цьому чоловікові адміністративного нагляду поліції. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та встановив раніше судимому волинянину адміністративний нагляд терміном 1 рік.

Однак, чоловік не з’являвся у відділенні поліції на відмітку та самовільно залишив місце проживання.

Під час перевірки дільничні інспектори встановили, що правопорушник виїхав до знайомого у сусідній район. Чоловік пояснив, що навмисно покинув місто аби ухилитися від адміністративного нагляду. Чоловікові не подобалося, що його постійно перевіряють за місцем проживання співробітники поліції.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 395 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил адміністративного нагляду.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, адміністративного нагляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбувається на стадіоні. ФОТО
Сьогодні, 11:35
На Волині хлопець на мотоциклі збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 11:25
За порушення правил адміністративного нагляду волинянину «світить» тюрма
Сьогодні, 11:06
За добу на коронавірус в Україні захворіли 20 дітей
Сьогодні, 10:53
У Рівному вночі горів автомобіль BMW
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Хотів отримати бонусні гроші: волинянина «розвели» інтернет-шахраї Хотів отримати бонусні гроші: волинянина «розвели» інтернет-шахраї
07 квітень, 12:17
У Польщі в аварії загинув молодий волинянин У Польщі в аварії загинув молодий волинянин
06 квітень, 09:55
Бив і грабував посеред вулиці: судили волинянина, який нападав на жінок Бив і грабував посеред вулиці: судили волинянина, який нападав на жінок
02 квітень, 10:07
На Волині розшукують 51-річного злодія На Волині розшукують 51-річного злодія
01 квітень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У поліції Волині розповіли, скільки людей може їхати в автомобілі під час карантину
Сьогодні, 11:48
 0
Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбувається на стадіоні. ФОТО
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині хлопець на мотоциклі збив 19-річну дівчину
Сьогодні, 11:25
 0
За порушення правил адміністративного нагляду волинянину «світить» тюрма
Сьогодні, 11:06
 0
Від хімчистки меблів – до впорядкування могил: чому прибирання варто довірити луцькій клінінговій компанії «SAVA». ФОТО*
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8