На Волині хлопець на мотоциклі збив 19-річну дівчину





Учора, 7 квітня, на автодорозі у селі Пульмо Шацького району мотоцикл «Viper 200R» збив перехожу, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 19-річний житель району. Водій наїхав на пішохода, 19-річну місцеву жительку, котра рухалася у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП мотоцикліст та перехожа отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





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