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На період карантину Луцька міська рада «засідатиме» через відеозв’язок

На період карантину Луцька міська рада «засідатиме» через відеозв’язок
У випадку епідемій, надзвичайного стану чи надзвичайної ситуації позачергові засідання сесії міської ради, постійних депутатських комісій відбуватимуться у дистанційному режимі через онлайн-зв'язок.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час сесії міської ради, яка вперше в історії Луцька відбувається на спортивному стадіоні.

Відповідно до рішення, в онлайн-режимі розглядатимуть лише нагальні питання, а не поточні. Тож йдеться лише про позачергові сесії. За таке рішення присутні 33 депутати проголосували одноголосно.

Чергову ж сесію міської ради відклали до завершення карантину.

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Теги: Луцька міська рада, сесія, карантин
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Коментарі 1
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Це незаконно!!!Рішення нелигітимні,як до речі і зараз.Ви пройдисвіти і хапуги.Розплата настане,якщо цим людям Бог верне розум...
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