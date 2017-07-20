На період карантину Луцька міська рада «засідатиме» через відеозв’язок





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час сесії міської ради, яка



Відповідно до рішення, в онлайн-режимі розглядатимуть лише нагальні питання, а не поточні. Тож йдеться лише про позачергові сесії. За таке рішення присутні 33 депутати проголосували одноголосно.



Чергову ж сесію міської ради відклали до завершення карантину.

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