В Україні запустили лінію соціальної довіри для підтримки під час пандемії
Сьогодні, 18:21
У Фонді соціального страхування України запрацювала Лінія соціальної довіри 0‑800‑501‑892.
Про це повідомили на сторінці Шацької районної державної адміністрації у Facebook.
Спільно із Міністерством соціальної політики, Урядом, за підтримки Офісу Президента, разом з Інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр, Інститутом психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка Фонд починає роботу з підтримки українців у час, коли ми всі об’єднуємось для боротьби із поширенням коронавірусної інфекції.
Понад сто операторів, серед яких працівники Фонду соціального страхування України, волонтери та професійні психологи нададуть усю необхідну інформацію: стан фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, особливості виплат за лікарняними у період накладеного карантину, додаткові виплати від Фонду на час пандемії тощо.
Якщо людині потрібна психологічна підтримка, аби впоратись із тривожністю та стресом через надзвичайну ситуацію – їй допоможуть кваліфіковані оператори з багаторічним досвідом роботи у галузі психічного здоров’я.
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Про це повідомили на сторінці Шацької районної державної адміністрації у Facebook.
Спільно із Міністерством соціальної політики, Урядом, за підтримки Офісу Президента, разом з Інститутом розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр, Інститутом психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка Фонд починає роботу з підтримки українців у час, коли ми всі об’єднуємось для боротьби із поширенням коронавірусної інфекції.
Понад сто операторів, серед яких працівники Фонду соціального страхування України, волонтери та професійні психологи нададуть усю необхідну інформацію: стан фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, особливості виплат за лікарняними у період накладеного карантину, додаткові виплати від Фонду на час пандемії тощо.
Якщо людині потрібна психологічна підтримка, аби впоратись із тривожністю та стресом через надзвичайну ситуацію – їй допоможуть кваліфіковані оператори з багаторічним досвідом роботи у галузі психічного здоров’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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