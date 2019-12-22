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Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас

Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас
Військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час прямого ефіру програми «Сніданок з 1+1», - йдеться на сайті Міністерства оборони України.

"Черговий призов громадян на строкову військову службу Указом Президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року. Вказані заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", — зазначив міністр оборони.

Довідка. Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України. Всього планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних Сил України — 9 тисяч, Національної гвардії — 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби — 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб.

Всього у квітні — липні 2020 року зі Збройних Сил України буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців — строковиків.

Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.


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Теги: військовослужбовці, строковики
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Коментарі 1
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Нехай би розповіли скільки контрактників звіляється у цьому, а скільки приходить
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