Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас
Сьогодні, 12:13
Військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно.
Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час прямого ефіру програми «Сніданок з 1+1», - йдеться на сайті Міністерства оборони України.
"Черговий призов громадян на строкову військову службу Указом Президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року. Вказані заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", — зазначив міністр оборони.
Довідка. Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України. Всього планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних Сил України — 9 тисяч, Національної гвардії — 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби — 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб.
Всього у квітні — липні 2020 року зі Збройних Сил України буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців — строковиків.
Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні, 8 квітня, повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час прямого ефіру програми «Сніданок з 1+1», - йдеться на сайті Міністерства оборони України.
"Черговий призов громадян на строкову військову службу Указом Президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року. Вказані заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", — зазначив міністр оборони.
Довідка. Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України. Всього планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних Сил України — 9 тисяч, Національної гвардії — 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби — 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту — 700 осіб.
Всього у квітні — липні 2020 року зі Збройних Сил України буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців — строковиків.
Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Нехай би розповіли скільки контрактників звіляється у цьому, а скільки приходить
Останні новини
На волинському озері затримали 14 браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. ФОТО
Сьогодні, 12:22
Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас
Сьогодні, 12:13