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На волинському озері затримали 14 браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. ФОТО

На волинському озері затримали 14 браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. ФОТО
У період з 30 березня по 6 квітня Волинський рибоохоронний патруль задокументував 29 порушень. Так, склали 19 протоколів за порушення правил рибальства та 10 – за грубі порушення

Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.

«У порушників вилучено 20 кг водних біоресурсів та 11 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 969 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибним запасам, склали 9 452 грн»,- повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Так, другого квітня на річці Західний Буг, що поблизу села Литовеж Іваничівського району, зафіксували грубе порушення правил рибальства. Громадянин здійснював ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із дерев’яних та сіткоснастевих матеріалів, яке не передбачене правилами рибальства – «павуком».

Того ж дня на протилежному березі річки викрили подібне порушення. Інцидент стався поблизу села Старгород Сокальського району. Порушник за допомогою «павука» здійснював незаконний вилов риби.

На всіх викритих громадян оформили адміністративні протоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучено.

Четвертого квітня державні інспектори рибоохорони здійснили спільний рибоохоронний рейд з працівниками Старовижівського відділення поліції ГУНП у Волинській області. Під час обстеження озера Луки поблизу села Дубечне Старовижівського району рейдова група виявила 14 громадян, які порушували правила рибальства.

На осіб оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з чоловіками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення правил рибальства у нерестовий період.

На волинському озері затримали 14 браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. ФОТО
На волинському озері затримали 14 браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. ФОТО
На волинському озері затримали 14 браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. ФОТО
На волинському озері затримали 14 браконьєрів, які ловили рибу у нерестовий період. ФОТО

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Теги: Волинь, рейди, порушники, рибпатруль
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