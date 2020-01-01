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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцьк першим в Україні лікуватиме медиків, які підхопили коронавірус, за кошти міського бюджету

Луцьк першим в Україні лікуватиме медиків, які підхопили коронавірус, за кошти міського бюджету
У Луцьку вирішили виділити з міської скарбниці кошти на лікування медиків, які захворіють на коронавірус.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час позачергової сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук зауважив, що у Луцьку вперше в Україні впроваджують своєрідне страхування для всіх працівників лікувальних закладів міста. Йдеться про лікування медиків Луцька із закладів як міського, так і обласного підпорядкування, від коронавірусу за гроші міста.

Поліщук зауважив, що станом на вчора, 7 квітня, із 34 волинян, в яких виявили коронавірус, 20 – медики. Натомість безкоштовне лікування, яке декларує уряд, поки не втілюється, і медикаменти, які мали б надійти в регіони, досі не надійшли.

Тож вирішили виділити 500 тисяч гривень на ці потреби. При цьому прописали, що гранична вартість лікування для легкої і середньої форми коронавірусу – 10 тисяч гривень, для важкої – до 20 тисяч гривень.

За таке рішення присутні депутати проголосували одноголосно.

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Теги: Луцьк, медики, коронавірус
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