На Рівненщині товариш убив чоловіка, який запросив його додому на застілля





Під час пиятики між чоловіками сталося непорозуміння. До поліції звернулася сусідка померлого, яка його й знайшла. Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини, У Великому Олексині смертельні ушкодження отримав житель села від свого знайомого, якого запросив у гості. – пише



Того дня до квартири 49-річного чоловіка прийшли двоє знайомих односельців. Коли на столі спорожніла чергова пляшка, між господарем та 35-річним гостем виник конфлікт, під час якого молодший штовхнув старшого. Останній вдарився головою об меблі, а потім гість наніс ще кілька ударів по тілу господаря. Бійку припинила жінка. Коли 49-річний чоловік запевнив, що з ним все гаразд, гості пішли додому.



Однак отримані потерпілим тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. За висновками експертів, смерть настала внаслідок внутрішньочерепної травми з крововиливами.



«35-річному жителю Великого Олексина слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Також підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою», – повідомив заступник начальника Рівненського районного відділення поліції – начальник слідчого відділу Петро Пастушок.



Відповідно до санкції статті підозрюваному, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Великому Олексині смертельні ушкодження отримав житель села від свого знайомого, якого запросив у гості.Під час пиятики між чоловіками сталося непорозуміння. До поліції звернулася сусідка померлого, яка його й знайшла. Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини, У Великому Олексині смертельні ушкодження отримав житель села від свого знайомого, якого запросив у гості. – пише Район Того дня до квартири 49-річного чоловіка прийшли двоє знайомих односельців. Коли на столі спорожніла чергова пляшка, між господарем та 35-річним гостем виник конфлікт, під час якого молодший штовхнув старшого. Останній вдарився головою об меблі, а потім гість наніс ще кілька ударів по тілу господаря. Бійку припинила жінка. Коли 49-річний чоловік запевнив, що з ним все гаразд, гості пішли додому.Однак отримані потерпілим тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. За висновками експертів, смерть настала внаслідок внутрішньочерепної травми з крововиливами.«35-річному жителю Великого Олексина слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Також підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою», – повідомив заступник начальника Рівненського районного відділення поліції – начальник слідчого відділу Петро Пастушок.Відповідно до санкції статті підозрюваному, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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