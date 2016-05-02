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На Рівненщині товариш убив чоловіка, який запросив його додому на застілля

На Рівненщині товариш убив чоловіка, який запросив його додому на застілля
У Великому Олексині смертельні ушкодження отримав житель села від свого знайомого, якого запросив у гості.

Під час пиятики між чоловіками сталося непорозуміння. До поліції звернулася сусідка померлого, яка його й знайшла. Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини, У Великому Олексині смертельні ушкодження отримав житель села від свого знайомого, якого запросив у гості. – пише Район.

Того дня до квартири 49-річного чоловіка прийшли двоє знайомих односельців. Коли на столі спорожніла чергова пляшка, між господарем та 35-річним гостем виник конфлікт, під час якого молодший штовхнув старшого. Останній вдарився головою об меблі, а потім гість наніс ще кілька ударів по тілу господаря. Бійку припинила жінка. Коли 49-річний чоловік запевнив, що з ним все гаразд, гості пішли додому.

Однак отримані потерпілим тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям. За висновками експертів, смерть настала внаслідок внутрішньочерепної травми з крововиливами.

«35-річному жителю Великого Олексина слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Також підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою», – повідомив заступник начальника Рівненського районного відділення поліції – начальник слідчого відділу Петро Пастушок.

Відповідно до санкції статті підозрюваному, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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Теги: Рівне, вбивство, кримінал, алкоголь
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