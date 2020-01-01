На коронавірус найчастіше хворіють люди віком від 50 років, – МОЗ





Про це



Результати брифінгу МОЗ за 8 квітня:



- В Україні за минулу добу зафіксовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.

- До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірус госпіталізовано 66 осіб.

- Найчастіше госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.

- За добу померло 7 осіб. Вік померлих - від 35 до 82 років.

- Найчастіше хворіють люди віком від 50 років - понад 50% усіх хворих.

- Зараз у закладах охорони здоров'я перебуває 757 осіб, з них 37 дітей.

- У критичному стані – 33 особи.

- На амбулаторному лікуванні – 824 особи.



Зазначали, показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні становить 3,1%, що значно менше ніж у деяких інших країнах європейського регіону (Іспанія - 9,9%, Італія - 12,6%).



Нагадаємо, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ситуацію у боротьбі з коронавірусною інфекцією станом на 8 квітня в Україні.Про це повідомляє пресслужба відомства.Результати брифінгу МОЗ за 8 квітня:- В Україні за минулу добу зафіксовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.- До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірус госпіталізовано 66 осіб.- Найчастіше госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.- За добу померло 7 осіб. Вік померлих - від 35 до 82 років.- Найчастіше хворіють люди віком від 50 років - понад 50% усіх хворих.- Зараз у закладах охорони здоров'я перебуває 757 осіб, з них 37 дітей.- У критичному стані – 33 особи.- На амбулаторному лікуванні – 824 особи.Зазначали, показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні становить 3,1%, що значно менше ніж у деяких інших країнах європейського регіону (Іспанія - 9,9%, Італія - 12,6%).Нагадаємо, станом на 9:00 8 квітняз них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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