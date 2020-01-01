На коронавірус найчастіше хворіють люди віком від 50 років, – МОЗ
Сьогодні, 12:34
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ситуацію у боротьбі з коронавірусною інфекцією станом на 8 квітня в Україні.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Результати брифінгу МОЗ за 8 квітня:
- В Україні за минулу добу зафіксовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.
- До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірус госпіталізовано 66 осіб.
- Найчастіше госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.
- За добу померло 7 осіб. Вік померлих - від 35 до 82 років.
- Найчастіше хворіють люди віком від 50 років - понад 50% усіх хворих.
- Зараз у закладах охорони здоров'я перебуває 757 осіб, з них 37 дітей.
- У критичному стані – 33 особи.
- На амбулаторному лікуванні – 824 особи.
Зазначали, показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні становить 3,1%, що значно менше ніж у деяких інших країнах європейського регіону (Іспанія - 9,9%, Італія - 12,6%).
Нагадаємо, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.
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Про це повідомляє пресслужба відомства.
Результати брифінгу МОЗ за 8 квітня:
- В Україні за минулу добу зафіксовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.
- До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірус госпіталізовано 66 осіб.
- Найчастіше госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.
- За добу померло 7 осіб. Вік померлих - від 35 до 82 років.
- Найчастіше хворіють люди віком від 50 років - понад 50% усіх хворих.
- Зараз у закладах охорони здоров'я перебуває 757 осіб, з них 37 дітей.
- У критичному стані – 33 особи.
- На амбулаторному лікуванні – 824 особи.
Зазначали, показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні становить 3,1%, що значно менше ніж у деяких інших країнах європейського регіону (Іспанія - 9,9%, Італія - 12,6%).
Нагадаємо, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.
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