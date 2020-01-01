вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На коронавірус найчастіше хворіють люди віком від 50 років, – МОЗ

На коронавірус найчастіше хворіють люди віком від 50 років, – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ситуацію у боротьбі з коронавірусною інфекцією станом на 8 квітня в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Результати брифінгу МОЗ за 8 квітня:

- В Україні за минулу добу зафіксовано 20 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.
- До закладів охорони здоров'я із захворюванням на коронавірус госпіталізовано 66 осіб.
- Найчастіше госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від появи симптомів.
- За добу померло 7 осіб. Вік померлих - від 35 до 82 років.
- Найчастіше хворіють люди віком від 50 років - понад 50% усіх хворих.
- Зараз у закладах охорони здоров'я перебуває 757 осіб, з них 37 дітей.
- У критичному стані – 33 особи.
- На амбулаторному лікуванні – 824 особи.

Зазначали, показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні становить 3,1%, що значно менше ніж у деяких інших країнах європейського регіону (Іспанія - 9,9%, Італія - 12,6%).

Нагадаємо, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, коронавірус, підсумки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію станом на 8 квітня
Сьогодні, 13:15
Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії
Сьогодні, 12:57
Через «стрибки» цін на продукти і ліки Луцькрада звернеться до Антимонопольного комітету
Сьогодні, 12:25
Луцьк першим в Україні лікуватиме медиків, які підхопили коронавірус, за кошти міського бюджету
Сьогодні, 12:24
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії
Сьогодні, 12:57
5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном
Сьогодні, 12:48
На коронавірус найчастіше хворіють люди віком від 50 років, – МОЗ
Сьогодні, 12:34
Через «стрибки» цін на продукти і ліки Луцькрада звернеться до Антимонопольного комітету
Сьогодні, 12:25
Луцьк першим в Україні лікуватиме медиків, які підхопили коронавірус, за кошти міського бюджету
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли В Україні 1668 людей захворіли коронавірусом, 52 – померли
Сьогодні, 09:37
В українському футболі – перша смерть від коронавірусу В українському футболі – перша смерть від коронавірусу
07 квітень, 14:00
В Україні зафіксували 1462 випадки COVID-19, на Волині – 34 В Україні зафіксували 1462 випадки COVID-19, на Волині – 34
07 квітень, 09:49
Українців рідше інформуватимуть про кількість хворих на коронавірус Українців рідше інформуватимуть про кількість хворих на коронавірус
06 квітень, 23:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь отримала гроші на соціальні виплати в умовах карантину
Сьогодні, 13:25
 0
Коронавірус і Волинь: розповіли про ситуацію станом на 8 квітня
Сьогодні, 13:15
 0
Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії
Сьогодні, 12:57
 0
5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном
Сьогодні, 12:48
 0
На коронавірус найчастіше хворіють люди віком від 50 років, – МОЗ
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8