5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном
Сьогодні, 12:48
П’ятирічному хлопчикові, мешканцю села Сьомаки Луцького району Денисові Степанюку, щоб почати ходити, необхідне лікування за кордоном. Клініка у Канаді береться поставити дитину на ноги, але на переліт, страхування, проживання та послуги перекладача у батьків не вистачить коштів.
Прохання про допомогу оприлюднила на сторінці у facebook Наталія Єпіфанович, - інформує Перший.
Денис ще при народженні отримав діагноз: артрогрипоз верхніх і нижніх кінцівок, амніотичні перетяжки правої гомілки, вроджений вивих обох стегон, гіпоксично-ішемічна енцефолопатія.
«Гіпсування проходили до року, надалі операції в м. Луцьку (дитяча лікарня) ахілотомія правої і лівої гомілки, після цього витяжки і знову гіпс. Надалі постійна реабілітація, масажі, консультування в польській клініці Reha Sport м. Познань, де вони надали консультації по лікуванню Дениса», – ідеться у дописі.
Тепер за лікування дитини береться клініка у Канаді.
«В умовах сказано, що лікування буде безкоштовним, але переліт, страхування, проживання, послуги перекладача – за рахунок батьків. П'ять років батьки обходилися своїми силами, але зараз фінансове становище не дозволяє їм самим справитися», – пише Наталія Єпіфанович.
Тому вона просить допомогти коштами небайдужих людей.
Номер картки мами хлопчика – 4149 4993 4708 0242 (Степанюк Лілія).
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Прохання про допомогу оприлюднила на сторінці у facebook Наталія Єпіфанович, - інформує Перший.
Денис ще при народженні отримав діагноз: артрогрипоз верхніх і нижніх кінцівок, амніотичні перетяжки правої гомілки, вроджений вивих обох стегон, гіпоксично-ішемічна енцефолопатія.
«Гіпсування проходили до року, надалі операції в м. Луцьку (дитяча лікарня) ахілотомія правої і лівої гомілки, після цього витяжки і знову гіпс. Надалі постійна реабілітація, масажі, консультування в польській клініці Reha Sport м. Познань, де вони надали консультації по лікуванню Дениса», – ідеться у дописі.
Тепер за лікування дитини береться клініка у Канаді.
«В умовах сказано, що лікування буде безкоштовним, але переліт, страхування, проживання, послуги перекладача – за рахунок батьків. П'ять років батьки обходилися своїми силами, але зараз фінансове становище не дозволяє їм самим справитися», – пише Наталія Єпіфанович.
Тому вона просить допомогти коштами небайдужих людей.
Номер картки мами хлопчика – 4149 4993 4708 0242 (Степанюк Лілія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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