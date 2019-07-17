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5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном

5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном
П’ятирічному хлопчикові, мешканцю села Сьомаки Луцького району Денисові Степанюку, щоб почати ходити, необхідне лікування за кордоном. Клініка у Канаді береться поставити дитину на ноги, але на переліт, страхування, проживання та послуги перекладача у батьків не вистачить коштів.

Прохання про допомогу оприлюднила на сторінці у facebook Наталія Єпіфанович, - інформує Перший.

Денис ще при народженні отримав діагноз: артрогрипоз верхніх і нижніх кінцівок, амніотичні перетяжки правої гомілки, вроджений вивих обох стегон, гіпоксично-ішемічна енцефолопатія.

«Гіпсування проходили до року, надалі операції в м. Луцьку (дитяча лікарня) ахілотомія правої і лівої гомілки, після цього витяжки і знову гіпс. Надалі постійна реабілітація, масажі, консультування в польській клініці Reha Sport м. Познань, де вони надали консультації по лікуванню Дениса», – ідеться у дописі.

Тепер за лікування дитини береться клініка у Канаді.

«В умовах сказано, що лікування буде безкоштовним, але переліт, страхування, проживання, послуги перекладача – за рахунок батьків. П'ять років батьки обходилися своїми силами, але зараз фінансове становище не дозволяє їм самим справитися», – пише Наталія Єпіфанович.

Тому вона просить допомогти коштами небайдужих людей.

Номер картки мами хлопчика – 4149 4993 4708 0242 (Степанюк Лілія).
5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном
5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном
5-річному хлопчику з Луцького району потрібні кошти на лікування за кордоном

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Теги: допомога, лікування, дитина
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