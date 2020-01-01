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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії

Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії
Троє лікарів з Волині з іншими 17-ма українськими фахівцями допомагають боротися з пандемією коронавірусу в Італії. Вони працюють у так званій «червоній зоні» міста Урбіно в Ломбардії.

Про це повідомили джерела «Газети Волинь».

В італійській лікарні, куди спрямували медиків з гуманітарної місії України, нині працюють анестезіолог Тарас Оранський, а також ендокринолог Софія Черниш з Луцька та хірург Андрій Власюк.

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ, лікарів обирали серед фахівців віком 30-40 років, аби мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Нині медики щодня діляться інформацію, скидають фотографії, протоколи лікування у Viber-групу, аби колеги у Луцьку теж вчилися долати коронавірус.


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Теги: Волинь, Італія, коронавірус
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