Троє лікарів з Волині допомагають боротися з COVID-19 в Італії





Про це повідомили джерела



В італійській лікарні, куди спрямували медиків з гуманітарної місії України, нині працюють анестезіолог Тарас Оранський, а також ендокринолог Софія Черниш з Луцька та хірург Андрій Власюк.



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За інформацією Міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ, лікарів обирали серед фахівців віком 30-40 років, аби мінімізувати ризик зараження коронавірусом.



Нині медики щодня діляться інформацію, скидають фотографії, протоколи лікування у Viber-групу, аби колеги у Луцьку теж вчилися долати коронавірус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє лікарів з Волині з іншими 17-ма українськими фахівцями допомагають боротися з пандемією коронавірусу в Італії. Вони працюють у так званій «червоній зоні» міста Урбіно в Ломбардії.Про це повідомили джерела «Газети Волинь». В італійській лікарні, куди спрямували медиків з гуманітарної місії України, нині працюють анестезіолог, а також ендокринологз Луцька та хірургЗа інформацією Міністерства охорони здоров'я та внутрішніх справ, лікарів обирали серед фахівців віком 30-40 років, аби мінімізувати ризик зараження коронавірусом.Нині медики щодня діляться інформацію, скидають фотографії, протоколи лікування у Viber-групу, аби колеги у Луцьку теж вчилися долати коронавірус.

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