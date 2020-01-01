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Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям

Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
6 квітня до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого волинянина про грубе порушення правил рибальства на річці Західний Буг, що поблизу села Литовеж Іваничівського району.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на місце правопорушення. Викрили громадянина, який ловив рибу забороненим знаряддям, виготовленим із дерев’яних та сіткоснастевих матеріалів, яке не передбачене правилами рибальства – «павуком».

Завдяки зверненню громадянина та оперативним діям працівників рибоохорони порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству. На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.

«Варто відзначити, що на даній водоймі в березні волинські рибоохоронці спільно з небайдужими рибалками здійснили знищення місць та засобів незаконного вилову риби. Однак це не зупиняє деяких громадян й надалі порушувати правила рибальства. Державні інспектори, в силу своїх фізичних можливостей, не можуть одночасно контролювати абсолютно всю територію області, тому дякуємо усім, хто звертається на «гарячу лінію» та повідомляє про факти виявлених порушень. Від кожного з нас залежить майбутнє наших водойм та їх мешканців», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просять невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» управління: (067) 360 78 40.

Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
Волинянин «здав» браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям

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Теги: Волинь, рибалка, браконьєри
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