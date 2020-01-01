Волинь отримала гроші на соціальні виплати в умовах карантину





Про це йшлося у середу, 8 квітня, під час брифінгу в ОДА.



Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень щодо соціального забезпечення населення під час карантину. Так, якщо житлова субсидія буде завершена в опалюваний період, то після завершення цього періоду усім домогосподарствам перепризначать її автоматично без відповідних звернень.



Малозабезпечені сім’ї, матері-одиначки, особи, що отримували допомогу по догляду за інвалідами 1-2 групи внаслідок психічних розладів, важкохворими дітьми, діти, батьки яких ухилялися від сплати аліментів, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю та інші малозахищені верстви отримуватимуть виплати автоматично до закінчення карантину.



Якщо ж у цей період особи з інвалідністю не могли отримати довідки від медкомісій також отримають виплати. Після закінчення карантинного періоду визначать час, коли необхідні документи потрібно буде оформити.



Директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Оксана Гобод повідомила, що область отримала 173 мільйони гривень на виплати малозабезпеченим, особам з інвалідністю та іншим пільговим категоріям населення. Їх перерахують на картки чи передадуть через відділення "Укрпошти". 119 мільйонів спрямували районам та містам області на виплату пільг і субсидій.



По тисячі гривень отримають і пенсіонери, які мали пенсію меншу 5 тисяч гривень. На сьогодні формують відповідну заявку. Гроші очікують до кінця квітня.



Окрім того, 36 мільйонів гривень Волинь отримала для разових виплат до 9 травня.



Протягом квітня одиноким жителям області роздадуть 17 800 продуктових наборів. На сьогодні 4 500 таких наборів відправили у терцентри соціального обслуговування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про ситуацію з виплатою соціальних допомог у період карантину у Волинській області.Про це йшлося у середу, 8 квітня, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо, уряд ухвалив низку рішень щодо соціального забезпечення населення під час карантину. Так, якщо житлова субсидія буде завершена в опалюваний період, то після завершення цього періоду усім домогосподарствам перепризначать її автоматично без відповідних звернень. Люди, які залишилися без роботи під час карантину, також матимуть можливість звернутися для призначення субсидії через майданчик Мінсоцполітики онлайн, комірки управлінь соцзахисту, передані через уповноважених сільських, селищних рад, працівників чи сервісів, що діють на територіях ОТГ.Малозабезпечені сім’ї, матері-одиначки, особи, що отримували допомогу по догляду за інвалідами 1-2 групи внаслідок психічних розладів, важкохворими дітьми, діти, батьки яких ухилялися від сплати аліментів, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю та інші малозахищені верстви отримуватимуть виплати автоматично до закінчення карантину.Якщо ж у цей період особи з інвалідністю не могли отримати довідки від медкомісій також отримають виплати. Після закінчення карантинного періоду визначать час, коли необхідні документи потрібно буде оформити.Директор департаменту соціального захисту облдержадміністраціїповідомила, що область отримала 173 мільйони гривень на виплати малозабезпеченим, особам з інвалідністю та іншим пільговим категоріям населення. Їх перерахують на картки чи передадуть через відділення "Укрпошти". 119 мільйонів спрямували районам та містам області на виплату пільг і субсидій.По тисячі гривень отримають і пенсіонери, які мали пенсію меншу 5 тисяч гривень. На сьогодні формують відповідну заявку. Гроші очікують до кінця квітня.Окрім того, 36 мільйонів гривень Волинь отримала для разових виплат до 9 травня.Протягом квітня одиноким жителям області роздадуть 17 800 продуктових наборів. На сьогодні 4 500 таких наборів відправили у терцентри соціального обслуговування.

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