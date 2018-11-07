Луцька міська рада продала автосалону 2 гектари землі





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час сесії, що



Йдеться про ділянку площею 2,1401 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для господарського використання).



Ціна цієї землі – 6 662 528 гривень (311 гривень за метр квадратний). Гроші, згідно з договором, місто має отримати протягом місяця.



Раніше автосалон «Волинь-Авто» мав право постійного користування цією ділянкою.

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