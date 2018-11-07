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Луцька міська рада продала автосалону 2 гектари землі

Луцька міська рада продала автосалону 2 гектари землі
Луцька міська рада вирішила продати приватному акціонерному товариству «Волинь-Авто» земельну ділянку комунальної власності на вулиці Рівненській, 145.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 8 квітня, під час сесії, що відбувала на стадіоні «Спортивне ядро».

Йдеться про ділянку площею 2,1401 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для господарського використання).

Ціна цієї землі – 6 662 528 гривень (311 гривень за метр квадратний). Гроші, згідно з договором, місто має отримати протягом місяця.

Раніше автосалон «Волинь-Авто» мав право постійного користування цією ділянкою.

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Теги: Волинь авто, Луцьк, земля, ділянка, продаж
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Коментарі 1
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Так ось для чого "стадіон".Лопайте локшину,виборці...
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