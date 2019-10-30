Сесія Луцькради на стадіоні: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уперше в історії Луцька сесія міської ради відбулася на стадіоні.Імпровізованою сесійною залою став стадіон Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Спортивне ядро».На вході – муніципали, пропонують маску, рукавички і дезінфектор тим депутатам, що прийшли без них, та міряють температуру. На сесію у незвичному форматі прийшли 33 депутати. Кожен – у масці (від звичайно хірургічної до просто таки рукотворних шедеврів).Поки депутати всідалися на стільці у імпровізованій сесійній залі, головуючийжартує: «Хто де сів – там тепер того і фракція». «Нєт, я нє хачу к Юлє Владіміравнє», – відповів «укропівець», встаючи з крісла, що у ряду «батьківщинівців».Зрештою, коли всі всілися Пустовіт став пояснювати, чого ж стадіон.«Ця сесія – нагальна. Ми розглядали різні варіанти – і Палац культури, і відкриті варіанти. Вирішили таки тут. Тут є відстань між депутатами – 2 метри. Можливість інфікуватися набагато зменшується», – сказав Пустовіт. І додав: «Стадіони стали елементом політики в нашій державі. «Стадіон так стадіон» вже стало класикою. Тому треба і нам бути в тренді, тому стадіон так стадіон».Сесію розпочали традиційно із виконання Гімну України. Утім, замість старту змагань, як це зазвичай буває, коли на спортивному стадіоні завершує лунати Гімн, обрали лічильну комісію, яка рахуватиме «підняті руки» – голоси. Адже в умовах стадіону немає можливості цього в автоматизованому режимі.Головою лічильної комісії обрали «свободівця»У поряду денному – 7 питань. Першим ділом депутати стали вносити зміни до регламенту, аби у майбутньому мати можливість «засідати» за допомогою онлайн-зв’язку. Тож, ймовірно, засідання на стадіоні було першим і останнім.Наступне питання – внесення змін до бюджету. Тут вирішили голосувати «без доповіді». Щоправда, депутатка з фракції «Самопоміч»просить в межах цього питання таки проінформувати про забезпеченість лікарняних закладів.«Я продзвонювала своїх знайомих, які працюють у лікарнях, вони недостатньо забезпечені необхідними засобами», – заявила Надточій.«Я перепрошую. У нас питання зараз – бюджет. Вносьте тоді вкінці питання різне і там про ці речі говоріть», – зауважив «бютівець»«Я би попросив бути спокійнішими. Ми зараз розглядаємо питання щодо виділення коштів закладам саме охорони здоров'я. Тому моя колега доцільно питає про це. Хто не хоче слухати, вихід – там», - став на захист Алли Надточій коллега з її фракції«Тут немає куди виходити, ми – на стадіоні», – віджартовується Пустовіт.Дискусії з приводу цього тривають декілька хвилин. Зрештою, депутат-«укропівець»просить коллег проголосувати за надання слова начальнику міського управління охорони здоров'яй той доповідає про ситуацію з фінансуванням міських лікарень і забезпеченням медиків.Далі ж депутати вирішують підтримати запропоновані департаментом фінансів зміни до бюджету, а також – пропозицію Ігоря Поліщука та виділити з міської скарбниці кошти на лікування медиків, які захворіють на коронавірус, - 500 тисяч гривень.«Хто проти? Хто за?», - питає Пустовіт. «То за чи проти зараз? Ви не плутайте і не хвилюйтеся», - каже хтось із депутатів.«Я не плутаю. Я перевіряю на пильність себе і вас. Дуже хвилююся. Все-таки я на стадіоні вперше», - продовжує сипати жартами Григорій Пустовіт.Наступними своїм рішенням депутати дозволили роботу у період карантину деяким магазинам та сервісам, звільнили від орендної плати за користування майном комунальної власності, звернулися до Антимонопольного комітету з проханням вжити заходів щодо стрибка цін на ліки і продукти харчування.Можливу ефактивність останнього, зокрема, прокоментував у мікрофон «свободівець», а ще – розкрититував центральну владу у бездіяльності в протистоянні коронавірусу:«Якщо взяти глобально боротьбу з коронавірусом, то її в основному і ведуть саме місцеві громади. Бо щодо центральної влади, то тут все зводиться до виступів на телебаченні і обіцянок, які потім перекриваються іншими обіцянками. Але реальних кроків не видно. Тільки Луцька міська рада виділила понад 75 мільйонів. А за центральною владою – абсолютно ніякої активності.В нас дозволили роботу ломбардів. У інших держава стимулює бізнес, компенсовує зарплати певним категоріям працівників, які втратили заробіток. У нас вирішили відкрити ломбарди, щоб здавали все, що є. Ми підтримуємо звернення до Антимонопольного щодо регулювання цін, але я впевнений, що ніякої реакції не буде».Опісля слово взяв депутат. Він звернувся до представників бізнесу, які намагаються нажитися у період загрози коронавірусу. «Не заробите ви свої статки і не збудуєте ви своє щастя на бідуючих людях. Всі соціально-відповідальні бізнесмени навпаки роблять усе, щоб подолати пандемію, а ті, хто підвищує ціни на ліки і харчування, мають задуматися над своєю кармою і совістю», - сказав Покровський. «Схаменіться, поставте навпаки знижки», - додав він.У контексті такого виступу депутат Микола Дендіберін поцікавився, хто із багатих людей Луцька виділив кошти на боротьбу з коронавірусом.«Виділили. Багато. Я по памяті знаю, щовиділив 20 мільйонів. Колеги, хто ще там? Хто знає? Знаю, що наші депутати Андрій Покровський і. Я, чесно кажучи, такого обліку не вів, не готовий сказати», - відповів Пустовіт. А далі – дав доручення підготувати таку інформацію і оприлюднити на сайті міської ради.Опісля ж депутати приймають рішення майже за 6,7 мільйона продати понад 2 гектари землі на вулиці Рівненській підприємству «Волинь-Авто».Зрештою, коли усі 7 питань порядку денного вичерпані, слово бере Ігор Поліщук. Каже, у мережі було багато розмов про те, чому сесія – саме на стадіоні.«Це – з питань безпеки. Сесійна зала у нас невелика. Для чого наражати один одного на небезпеку і погіршувати статистику?», – зауважив Поліщук.«На жаль, серед нас є такі депутати, як, які глузують з того, що ми проводимо сесію на стадіоні, які пишуть, що ми порушуємо постанову Кабміну. Я хочу йому порадити почитати законодавство і вивчити його більш глибоко. Шкода, що Павло Данильчук не прийшов на жодну сесію, де вирішувалися питання щодо боротьби з коронавірусом, відсторонився у той час, як багато депутатів беруть участь у цьому, цікавляться, як можемо наповнити бюджет, пропонують ідеї… Натякаючи поліції на те, що треба приїжджати на стадіон і «пакувати депутатів», Павлу Данильчуку треба дивитися, щоб не приїхали пакувати його… Треба бути обережним і думати, що ти пишеш», - сказав Поліщук.Депутаттакож побажав коллегам перед тим, як писати щось у мережі, перепитати її правдивість у першоджерела, якщо це стосується роботи міської ради чи її органів.Депутатказапропонувала за допомогою міської ради створити єдину платформу, де б люди, які нині лишилися без роботи, пропонували свої товари і послуги. «На рівні влади в Києві про це ніхто не говорить», - сказала Вусенко.До слова вкотре просився Микола Дендіберін. «Микола Євгенович на стадіоні, а його на стадіоні зупинити не може ніхто», - жартував Пустовіт про Дендіберіна, значна частина життя та професійної діяльності якого пов'язана із фізкультурою та спортом.«Я вам адно скажу: будь ласка, слушайтє доктора, больше нікаво», - таки сказав своє Дендібен.Завершили сесію, що тривала трохи більше години, традиційно урочистим звучанням Гімну.