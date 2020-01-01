На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО





Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 8 квітня, о 05:54. До місця виклику направили чергове пожежно-рятувальне відділення бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни та вогнеборців місцевої пожежної команди села Малинськ, - повідомляє



По прибуттю за вказаною адресою рятувальники встановили, що трапилося загоряння частини готельно-ресторанного комплексу (незакінчене будівництво), а саме: дерев’яного відпочинкового будинку, розміром 6х7м, критого металочерепицею по дерев’яній обрешітці. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований будинок відпочинку та будівлю ресторану. На гасіння подали вогнегасні речовини з різних сторін. О 06:26 пожежу вдалося локалізувати, а о 09:25 повністю ліквідувати.



Жертв та постраждалих немає.



Вогонь знищив дах будівлі на площі 42 м.кв., пошкодив перекриття та стіни на площі 17 м.кв. Врятували від знищення вогнем перший поверх будівлі, а також поруч розташовані дерев’яний будинок для відпочинку розміром 6х7м та піноблочну будівлю ресторану розміром 25х35м. До гасіння залучили два пожежних автомобілі та вісім вогнеборців. Причину та збитки встановлюють.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Березнівському районі села Малушка горів готельно-ресторанний комплекс.Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 8 квітня, о 05:54. До місця виклику направили чергове пожежно-рятувальне відділення бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни та вогнеборців місцевої пожежної команди села Малинськ, - повідомляє пресслужба рівненських рятувальників.По прибуттю за вказаною адресою рятувальники встановили, що трапилося загоряння частини готельно-ресторанного комплексу (незакінчене будівництво), а саме: дерев’яного відпочинкового будинку, розміром 6х7м, критого металочерепицею по дерев’яній обрешітці. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований будинок відпочинку та будівлю ресторану. На гасіння подали вогнегасні речовини з різних сторін. О 06:26 пожежу вдалося локалізувати, а о 09:25 повністю ліквідувати.Жертв та постраждалих немає.Вогонь знищив дах будівлі на площі 42 м.кв., пошкодив перекриття та стіни на площі 17 м.кв. Врятували від знищення вогнем перший поверх будівлі, а також поруч розташовані дерев’яний будинок для відпочинку розміром 6х7м та піноблочну будівлю ресторану розміром 25х35м. До гасіння залучили два пожежних автомобілі та вісім вогнеборців. Причину та збитки встановлюють.

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