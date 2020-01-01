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На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО

На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО
У Березнівському районі села Малушка горів готельно-ресторанний комплекс.

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 8 квітня, о 05:54. До місця виклику направили чергове пожежно-рятувальне відділення бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни та вогнеборців місцевої пожежної команди села Малинськ, - повідомляє пресслужба рівненських рятувальників.

По прибуттю за вказаною адресою рятувальники встановили, що трапилося загоряння частини готельно-ресторанного комплексу (незакінчене будівництво), а саме: дерев’яного відпочинкового будинку, розміром 6х7м, критого металочерепицею по дерев’яній обрешітці. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташований будинок відпочинку та будівлю ресторану. На гасіння подали вогнегасні речовини з різних сторін. О 06:26 пожежу вдалося локалізувати, а о 09:25 повністю ліквідувати.

Жертв та постраждалих немає.

Вогонь знищив дах будівлі на площі 42 м.кв., пошкодив перекриття та стіни на площі 17 м.кв. Врятували від знищення вогнем перший поверх будівлі, а також поруч розташовані дерев’яний будинок для відпочинку розміром 6х7м та піноблочну будівлю ресторану розміром 25х35м. До гасіння залучили два пожежних автомобілі та вісім вогнеборців. Причину та збитки встановлюють.



На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині у готельно-ресторанному комплексі трапилася пожежа. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Рівне, вожежа, готельн-ресторанний комплекс
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