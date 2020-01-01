Розповіли про якість дезінфекторів, якими обробляють Луцьк

Григорій Недопад відповів на цькування щодо дезінфектора від «Волиньхімконтроль» та пояснив, що розчин для дезінфекції вулиць, під’їздів та обробки долонь, який використовують у Луцьку, відповідає усім вимогам якості, сертифікований і має відповідні ліцензії та протоколи ОЛЦ.



Про це Григорій Недопад



«Прикро, що у час, коли суспільство перебуває в напрузі через загрозу поширення коронавірусу, окремі ЗМІ маніпулюють інформацією, перекручують її та подають неправдиві факти, чим спотворюють реальний стан справ і ще більше загострюють складну ситуацію в місті. Зокрема, учорашні матеріали, що вийшли на сайтах Волинь 24 та ГІТ про якість розчинів для дезінфекції, містять недостовірні факти й викликають підозру на свідоме цькування підприємства «Волиньхімконтроль» і намагання очорнити органи місцевої влади в умовах кризової ситуації», – пише Григорій Недопад.



Зазначив, що у час, коли все суспільство перебуває у критичних умовах через суворі обмеження карантину, подібні інформаційні маніпуляції можна розцінювати як злочин і свідоме нагнітання напруги у суспільстві.



Щодо якості дезінфікаторів у Луцьку – вона підтверджена протоколами досліджень Волинськього ОЛЦ МОЗ України. Підприємство «Волиньхімконтроль» має всі необхідні протоколи досліджень і сертифікати якості. Розчини для дезінфекції підприємство постачає у концентрованому вигляді.



Достовірну інформацію і всю документацію, що свідчить про ліцензовану діяльність підприємства «Волиньхімконтроль», можна знайти на сайті державних закупівель ProZorro. На сайті ProZorro викладено увесь перелік документів про кваліфікацію працівників підприємства, про наявне обладнання і потужності. Підприємство має довідку про перевірку від податкової інспекції та реєстрацію виробничих потужностей і цеху на вул. Індустріальній, відповідно до права короткострокового користування оренди від 07 07 2018 року.



Підприємство «Волиньхімконтроль» із 2017 року бере участь у відкритих тендерах, звіти про діяльність підприємства знаходяться у відкритому доступі. Щодо юридичної адреси підприємства – село Мартинівка, вул. Корінна, то там знаходиться місце реєстрації та документація, що відповідає вимогам законодавства і не є порушенням встановлених норм.



«Представники підприємства повідомили, що у судовому порядку будуть оскаржувати неправдиві публікації у ЗМІ, які вже неодноразово поширювалися в інформаційному просторі та містили викривлені факти, шкодячи діловій репутації підприємства та органам місцевої влади», – попереджає Григорій Недопад.



Для того, щоб унеможливити будь-які інформаційні провокації на темі якості розчину для дезінфекцій у Луцьку із 8 квітня розпочнуть проводити додаткову щоденну експертизу кожної бочки з розчином у санстанції. Таким чином всі дезинфікатори і септик для рук будуть отримувати додаткові результати аналізів якості. Кожен автомобіль із дезинфікатором буде опломбовуватися перед виїздом для дезінфекції доріг. Додатковий аналіз вартуватиме 76 грн на одну машину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший заступник міського головивідповів на цькування щодо дезінфектора від «Волиньхімконтроль» та пояснив, що розчин для дезінфекції вулиць, під’їздів та обробки долонь, який використовують у Луцьку, відповідає усім вимогам якості, сертифікований і має відповідні ліцензії та протоколи ОЛЦ.Про це Григорій Недопад написав на своїй сторінці у Facebook.«Прикро, що у час, коли суспільство перебуває в напрузі через загрозу поширення коронавірусу, окремі ЗМІ маніпулюють інформацією, перекручують її та подають неправдиві факти, чим спотворюють реальний стан справ і ще більше загострюють складну ситуацію в місті. Зокрема, учорашні матеріали, що вийшли на сайтах Волинь 24 та ГІТ про якість розчинів для дезінфекції, містять недостовірні факти й викликають підозру на свідоме цькування підприємства «Волиньхімконтроль» і намагання очорнити органи місцевої влади в умовах кризової ситуації», – пише Григорій Недопад.Зазначив, що у час, коли все суспільство перебуває у критичних умовах через суворі обмеження карантину, подібні інформаційні маніпуляції можна розцінювати як злочин і свідоме нагнітання напруги у суспільстві.Щодо якості дезінфікаторів у Луцьку – вона підтверджена протоколами досліджень Волинськього ОЛЦ МОЗ України. Підприємство «Волиньхімконтроль» має всі необхідні протоколи досліджень і сертифікати якості. Розчини для дезінфекції підприємство постачає у концентрованому вигляді.Достовірну інформацію і всю документацію, що свідчить про ліцензовану діяльність підприємства «Волиньхімконтроль», можна знайти на сайті державних закупівель ProZorro. На сайті ProZorro викладено увесь перелік документів про кваліфікацію працівників підприємства, про наявне обладнання і потужності. Підприємство має довідку про перевірку від податкової інспекції та реєстрацію виробничих потужностей і цеху на вул. Індустріальній, відповідно до права короткострокового користування оренди від 07 07 2018 року.Підприємство «Волиньхімконтроль» із 2017 року бере участь у відкритих тендерах, звіти про діяльність підприємства знаходяться у відкритому доступі. Щодо юридичної адреси підприємства – село Мартинівка, вул. Корінна, то там знаходиться місце реєстрації та документація, що відповідає вимогам законодавства і не є порушенням встановлених норм.«Представники підприємства повідомили, що у судовому порядку будуть оскаржувати неправдиві публікації у ЗМІ, які вже неодноразово поширювалися в інформаційному просторі та містили викривлені факти, шкодячи діловій репутації підприємства та органам місцевої влади», – попереджає Григорій Недопад.Для того, щоб унеможливити будь-які інформаційні провокації на темі якості розчину для дезінфекцій у Луцьку із 8 квітня розпочнуть проводити додаткову щоденну експертизу кожної бочки з розчином у санстанції. Таким чином всі дезинфікатори і септик для рук будуть отримувати додаткові результати аналізів якості. Кожен автомобіль із дезинфікатором буде опломбовуватися перед виїздом для дезінфекції доріг. Додатковий аналіз вартуватиме 76 грн на одну машину.

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