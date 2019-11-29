У Луцьку сьогодні, 8 квітня, припиняють опалювальний сезон





Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Луцької міської ради, який «засідав» у дистанційному режимі.



Середньодобова температура зовнішнього повітря впродовж трьох діб перевищує +8º С, тож є підстави вимкнути централізоване теплопостачання.



Державному комунальному підприємству «Луцьктепло» в установленому порядку потрібно забезпечити оплату за спожиті енергоносії до початку опалювального сезону 2020-2021 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку від сьогодні, 8 квітня, вимикають теплопостачання.Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Луцької міської ради, який «засідав» у дистанційному режимі.Середньодобова температура зовнішнього повітря впродовж трьох діб перевищує +8º С, тож є підстави вимкнути централізоване теплопостачання.Державному комунальному підприємству «Луцьктепло» в установленому порядку потрібно забезпечити оплату за спожиті енергоносії до початку опалювального сезону 2020-2021 років.

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