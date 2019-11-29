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У Луцьку сьогодні, 8 квітня, припиняють опалювальний сезон

У Луцьку сьогодні, 8 квітня, припиняють опалювальний сезон
У Луцьку від сьогодні, 8 квітня, вимикають теплопостачання.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Луцької міської ради, який «засідав» у дистанційному режимі.

Середньодобова температура зовнішнього повітря впродовж трьох діб перевищує +8º С, тож є підстави вимкнути централізоване теплопостачання.

Державному комунальному підприємству «Луцьктепло» в установленому порядку потрібно забезпечити оплату за спожиті енергоносії до початку опалювального сезону 2020-2021 років.


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Теги: Луцьк, опалювальний сезон, припинення
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