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З луцьких медиків беруть гроші за проїзд до роботи: депутат пропонує втрутитися

З луцьких медиків беруть гроші за проїзд до роботи: депутат пропонує втрутитися
Депутат Луцької міської ради та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський вважає, що медичні працівники не повинні платити за доїзд до лікарень у часи боротьби з коронавірусом.

Про це він сказав у середу, 8 квітня, під засідання бюджетної комісії Луцькради, яка відбувалася під відкритим небом, - пише Конкурент.

Так, обранець громади зазначив, що водії беруть з медпрацівників 6 гривень за довіз до відповідних лікарень. На його думку, влада повинна врегулювати це питання:

«Я знаю, що з міського бюджету були виділені кошти лікарням і вони уклали відповідні договори з перевізниками, проте з людей все одно беруть гроші. Я пропоную втрутитися в ці договірні стосунки і збільшити обсяг допомоги, щоб медики не платили зі своєї кишені».
З луцьких медиків беруть гроші за проїзд до роботи: депутат пропонує втрутитися

Ініціативу Покровського підтримав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, зазначивши, що влада розробить відповідний механізм:

«Ми передбачили 60 мільйонів субвенції обласному бюджету на обласну лікарню. Є пропозиція, щоб область за ті передбачені кошти возила працівників обласних медичних закладів, а ми будемо довозити медиків місцевих установ. Це дозволить зробити те, що ви пропонуєте».

Поліщук зазначив, що ініціативу планують реалізувати до завершення поточного тижня.

«Сподіваюся, що керівництво вирішить це питання і медики будуть їздити безкоштовно», – резюмував Покровський.
З луцьких медиків беруть гроші за проїзд до роботи: депутат пропонує втрутитися

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Теги: Андрій Покровський, медики, Луцьк, коронавірус
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