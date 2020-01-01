З луцьких медиків беруть гроші за проїзд до роботи: депутат пропонує втрутитися





Про це він сказав у середу, 8 квітня, під засідання бюджетної комісії Луцькради, яка відбувалася під відкритим небом, - пише

Так, обранець громади зазначив, що водії беруть з медпрацівників 6 гривень за довіз до відповідних лікарень. На його думку, влада повинна врегулювати це питання:



«Я знаю, що з міського бюджету були виділені кошти лікарням і вони уклали відповідні договори з перевізниками, проте з людей все одно беруть гроші. Я пропоную втрутитися в ці договірні стосунки і збільшити обсяг допомоги, щоб медики не платили зі своєї кишені».



Ініціативу Покровського підтримав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, зазначивши, що влада розробить відповідний механізм:



«Ми передбачили 60 мільйонів субвенції обласному бюджету на обласну лікарню. Є пропозиція, щоб область за ті передбачені кошти возила працівників обласних медичних закладів, а ми будемо довозити медиків місцевих установ. Це дозволить зробити те, що ви пропонуєте».



Поліщук зазначив, що ініціативу планують реалізувати до завершення поточного тижня.



«Сподіваюся, що керівництво вирішить це питання і медики будуть їздити безкоштовно», – резюмував Покровський.



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Так, обранець громади зазначив, що водії беруть з медпрацівників 6 гривень за довіз до відповідних лікарень. На його думку, влада повинна врегулювати це питання:«Я знаю, що з міського бюджету були виділені кошти лікарням і вони уклали відповідні договори з перевізниками, проте з людей все одно беруть гроші. Я пропоную втрутитися в ці договірні стосунки і збільшити обсяг допомоги, щоб медики не платили зі своєї кишені».Ініціативу Покровського підтримав радник Луцького міського голови, зазначивши, що влада розробить відповідний механізм:«Ми передбачили 60 мільйонів субвенції обласному бюджету на обласну лікарню. Є пропозиція, щоб область за ті передбачені кошти возила працівників обласних медичних закладів, а ми будемо довозити медиків місцевих установ. Це дозволить зробити те, що ви пропонуєте».Поліщук зазначив, що ініціативу планують реалізувати до завершення поточного тижня.«Сподіваюся, що керівництво вирішить це питання і медики будуть їздити безкоштовно», – резюмував Покровський.

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