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П’яні «шумахери» влаштували небезпечні розваги біля прикордонного підрозділу «Римачі»

П’яні «шумахери» влаштували небезпечні розваги біля прикордонного підрозділу «Римачі»
Прикордонники відділу «Римачі» Луцького загону припинили правопорушення, яке відбувалось поблизу прикордонного підрозділу учора, 7 квітня.

Троє місцевих жителів на автомобілі української реєстрації, під’їхавши до військового містечка та посигналивши із автівки, демонстративно здійснили розворот і на великій швидкості прослідували у бік державного кордону. При цьому протаранили загороджувальну конструкцію та попрямували через контрольно-слідову смугу, – пишуть на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Група реагування почала негайне переслідування правопорушників. Водій з пасажирами, побачивши прикордонників, намагався здійснити втечу у зворотному напрямку до населеного пункту Висоцьк. Однак під час розвороту не справився з керуванням і пошкодив ще й загороджувальний паркан військового містечка.

П’яні «шумахери» влаштували небезпечні розваги біля прикордонного підрозділу «Римачі»


Силами прикордонного наряду автомобіль заблокували, а осіб затримали. За візуальними ознаками усі перебували в стані алкогольного сп’яніння.

На місце вчинення правопорушення прикордонники викликали представників Національної поліції. Наразі на осіб, які влаштували на кордоні такі розваги, склали відповідні матеріали, а транспортний засіб евакуювали до Любомльського відділення поліції.

До Національної поліції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна».

П’яні «шумахери» влаштували небезпечні розваги біля прикордонного підрозділу «Римачі»


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Теги: Римачі, прикордонники, Волинь, алкоголь
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