Сімейна лікарка з Луцька розповіла про алгоритм звернення до медиків у разі підозри на коронавірус









Що робить сімейний лікар, якщо підозрює коронавірус



В Україні є офіційна інструкція (затверджений міністерством алгоритм дій) для сімейних лікарів на випадок виявлення нової коронавірусної інфекції. Якщо у сімейного лікаря виникає підозра, що пацієнт інфікований, спочатку він визначає, чи є симптоми пацієнта підозрілими та чи можуть вони вказувати на коронавірус. Потім оцінює стан пацієнта: чи слід проводити аналіз, чи потрібна госпіталізація тощо.



Підозрілим згідно з цим протоколом вважається людина, яка має симптоми ГРВІ: кашель, температуру, і нещодавно або повернулась з-за кордону, або ж мала контакти з підтвердженим хворим на COVID-19. Також під підозру потрапляє пацієнт, який має температуру вище 38 градусів, кашель, задишку, утруднене дихання – це вже покази для госпіталізації.



І так, якщо хтось підозрює у себе коронарвіус, єдина правильна дія у такому випадку – телефонувати сімейному лікарю!



Як перевіряють на коронавірус



Аби провести тест на цю інфекцію, до пацієнта виїжджає спеціальна бригада, проводить забір і надсилає його до Волинського лабораторного центру МОЗ.



Експрес-тести наша клініка не робить. Ті державні, які розподіляли між медзакладами до нас не дійшли. Тим паче, вони показують лише антитіла, які з’являються приблизно на 10-14 день хвороби, отож не можна казати, що вони точно виявлять коронавірус.



Поки до нас ніхто не звертався з підозрою на коронавірус. Але ми консультуємо в першу чергу телефоном, оцінюємо симптоми, визначаємо, чи вистачить такої консультації, або ж слід все-таки оглянути пацієнта, прийняти чи скерувати кудись. Так по запису і працюємо.



Що робити з вакцинацією від інших хвороб



Багато батьків бояться вакцинувати дітей під час пандемії. Але найголовніше ж у щепленні, аби воно було проведено вчасно. Тому, слід пам’ятати, що під час пандемії коронавірусу ніякі інші хвороби не зникають. І ВООЗ і МОЗ рекомендують нікуди не переносити вакцинацію.



Бо, коли ми робимо щеплення, ми не тільки захищаємо пацієнта від ймовірних, небезпечних хвороб, а й зменшуємо навантаження на медичні заклади. Бо якщо під час пандемії коронавірусу виникне епідемія кору, правця, чи дифтерії, то ніяка система не витримає.



У нашому центрі, наприклад, ми спеціально виділили один день на щеплення і дітей і дорослих, у цей день не приймаємо хворих. Аби ті, хто прийшов на щеплення, максимально безпечно провели цю процедуру і не відтягували до кінця карантину.



До речі, багато розмов зараз навколо щеплення БЦЖ. Мовляв, він знижує вірогідність ускладнень від коронавірусу. Дійсно, є такі наукові статті, які вказують на те, що БЦЖ знижує відсоток захворюваності на сепсис, різні інфекційні захворювання (коронавірус теж), знижує смертність від ускладнень. Ймовірно, частка правди у цьому є.



Як правильно носити маски



У протоколі МОЗ зауважують, що здоровим маски не потрібні. Більшість людей використовує їх, як амулет, оберіг, але не реальний захист.



Навіть, якщо подивитись на досвід інших країн, де масово носили маски, той самий Китай, то яскраво видно, що маски - такий собі захист… Бо, зазвичай, люди їх або носять довше потрібного, або неправильно одягають, або ж взагалі носять у кишені.



Якщо маски носити, то лише правильно! Вони повинні прилягати до обличчя: щільно закривати ніс та рот. Також не слід забувати про елементарні правила: миття рук після зняття маски. Змінювати маску кожні 2 години. Не торкатись очей. Не поправляти її постійно тощо.



Якщо використовувати маску, дійсно згідно з усіма рекомендаціями, можливо сенс і буде, але більшість людей все-таки нехтують цим.



Якщо людина йде вулицею, ні з ким не контактує, то їй маска абсолютно не потрібна. Коронавірус передається лише крапельним і контактним шляхом, але не через повітря.



Чи правда що коронавірус – це те ж саме, що й грип?



Грип і коронавірус - не одне й те саме. Грип – достатньо вивчене захворювання, і ми знаємо, як його лікувати і діагностувати. Хоч він і мутує кожного сезону, але в нас є ефективна діагностика і лікування.



Рівень летальності від грипу становить 0,1%-0,2%, а при коронавірусі - 4%. До того ж, ніхто не має імунітету, високий рівень ускладнень, лікування як такого немає, лише симптоматичне.



Тому, слід дуже серйозно ставитись до цього захворювання, довіряти лікарями і все-таки пересидіти цей період вдома.



Текст і фото Юлія Галецька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мар’яна Дмитрук – сімейна лікарка «Центру сімейного здоров’я Dr. Dmytruk». Вона та її чоловік Віталій Дмитрук – перші у Луцьку сімейні лікарі-ФОПи, які відкрили приватний кабінет та підписують декларації з пацієнтами. «Перший» поспілкувався з лікаркою Мар’яною Дмитрук про коронавірус.В Україні є офіційна інструкція (затверджений міністерством алгоритм дій) для сімейних лікарів на випадок виявлення нової коронавірусної інфекції. Якщо у сімейного лікаря виникає підозра, що пацієнт інфікований, спочатку він визначає, чи є симптоми пацієнта підозрілими та чи можуть вони вказувати на коронавірус. Потім оцінює стан пацієнта: чи слід проводити аналіз, чи потрібна госпіталізація тощо.Підозрілим згідно з цим протоколом вважається людина, яка має симптоми ГРВІ: кашель, температуру, і нещодавно або повернулась з-за кордону, або ж мала контакти з підтвердженим хворим на COVID-19. Також під підозру потрапляє пацієнт, який має температуру вище 38 градусів, кашель, задишку, утруднене дихання – це вже покази для госпіталізації.І так, якщо хтось підозрює у себе коронарвіус, єдина правильна дія у такому випадку – телефонувати сімейному лікарю!Аби провести тест на цю інфекцію, до пацієнта виїжджає спеціальна бригада, проводить забір і надсилає його до Волинського лабораторного центру МОЗ.Експрес-тести наша клініка не робить. Ті державні, які розподіляли між медзакладами до нас не дійшли. Тим паче, вони показують лише антитіла, які з’являються приблизно на 10-14 день хвороби, отож не можна казати, що вони точно виявлять коронавірус.Поки до нас ніхто не звертався з підозрою на коронавірус. Але ми консультуємо в першу чергу телефоном, оцінюємо симптоми, визначаємо, чи вистачить такої консультації, або ж слід все-таки оглянути пацієнта, прийняти чи скерувати кудись. Так по запису і працюємо.Багато батьків бояться вакцинувати дітей під час пандемії. Але найголовніше ж у щепленні, аби воно було проведено вчасно. Тому, слід пам’ятати, що під час пандемії коронавірусу ніякі інші хвороби не зникають. І ВООЗ і МОЗ рекомендують нікуди не переносити вакцинацію.Бо, коли ми робимо щеплення, ми не тільки захищаємо пацієнта від ймовірних, небезпечних хвороб, а й зменшуємо навантаження на медичні заклади. Бо якщо під час пандемії коронавірусу виникне епідемія кору, правця, чи дифтерії, то ніяка система не витримає.У нашому центрі, наприклад, ми спеціально виділили один день на щеплення і дітей і дорослих, у цей день не приймаємо хворих. Аби ті, хто прийшов на щеплення, максимально безпечно провели цю процедуру і не відтягували до кінця карантину.До речі, багато розмов зараз навколо щеплення БЦЖ. Мовляв, він знижує вірогідність ускладнень від коронавірусу. Дійсно, є такі наукові статті, які вказують на те, що БЦЖ знижує відсоток захворюваності на сепсис, різні інфекційні захворювання (коронавірус теж), знижує смертність від ускладнень. Ймовірно, частка правди у цьому є.У протоколі МОЗ зауважують, що здоровим маски не потрібні. Більшість людей використовує їх, як амулет, оберіг, але не реальний захист.Навіть, якщо подивитись на досвід інших країн, де масово носили маски, той самий Китай, то яскраво видно, що маски - такий собі захист… Бо, зазвичай, люди їх або носять довше потрібного, або неправильно одягають, або ж взагалі носять у кишені.Якщо маски носити, то лише правильно! Вони повинні прилягати до обличчя: щільно закривати ніс та рот. Також не слід забувати про елементарні правила: миття рук після зняття маски. Змінювати маску кожні 2 години. Не торкатись очей. Не поправляти її постійно тощо.Якщо використовувати маску, дійсно згідно з усіма рекомендаціями, можливо сенс і буде, але більшість людей все-таки нехтують цим.Якщо людина йде вулицею, ні з ким не контактує, то їй маска абсолютно не потрібна. Коронавірус передається лише крапельним і контактним шляхом, але не через повітря.Грип і коронавірус - не одне й те саме. Грип – достатньо вивчене захворювання, і ми знаємо, як його лікувати і діагностувати. Хоч він і мутує кожного сезону, але в нас є ефективна діагностика і лікування.Рівень летальності від грипу становить 0,1%-0,2%, а при коронавірусі - 4%. До того ж, ніхто не має імунітету, високий рівень ускладнень, лікування як такого немає, лише симптоматичне.Тому, слід дуже серйозно ставитись до цього захворювання, довіряти лікарями і все-таки пересидіти цей період вдома.

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