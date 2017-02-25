У Луцьку поліцейські затримали чоловіків, які розпивали алкоголь на дитячому майданчику
Сьогодні, 15:18
У Луцьку на вулиці Рівненській компанія з декількох людей розпивала алкогольні напої на дитячому майданчику.
На вимогу припинити правопорушення ті не відреагували, більше того, почали погрожувати патрульним, лаялись на їхню адресу, вживали нецензурну лайку, поводились зухвало й агресивно, - пише пресслужба
патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що двоє чоловіків почали шарпати поліцейських та намагалися завдати їм ударів ногами, однак до них застосували спеціальні засоби та з метою забезпечення провадження у справі затримали.
У Луцькому відділі поліції на обох оформили низку адмінматеріалів за:
- ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство),
- ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського),
- ст. 178 КУпАП (розпивання алкоголю у громадському місці),
- ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у громадському місці),
- ст. 44-3 КУпАП (порушення правил карантину).
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На вимогу припинити правопорушення ті не відреагували, більше того, почали погрожувати патрульним, лаялись на їхню адресу, вживали нецензурну лайку, поводились зухвало й агресивно, - пише пресслужба
патрульної поліції Волинської області.
Зазначають, що двоє чоловіків почали шарпати поліцейських та намагалися завдати їм ударів ногами, однак до них застосували спеціальні засоби та з метою забезпечення провадження у справі затримали.
У Луцькому відділі поліції на обох оформили низку адмінматеріалів за:
- ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство),
- ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського),
- ст. 178 КУпАП (розпивання алкоголю у громадському місці),
- ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у громадському місці),
- ст. 44-3 КУпАП (порушення правил карантину).
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