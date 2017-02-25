У Луцьку поліцейські затримали чоловіків, які розпивали алкоголь на дитячому майданчику

У Луцьку на вулиці Рівненській компанія з декількох людей розпивала алкогольні напої на дитячому майданчику.На вимогу припинити правопорушення ті не відреагували, більше того, почали погрожувати патрульним, лаялись на їхню адресу, вживали нецензурну лайку, поводились зухвало й агресивно, - пише пресслужбапатрульної поліції Волинської області.Зазначають, що двоє чоловіків почали шарпати поліцейських та намагалися завдати їм ударів ногами, однак до них застосували спеціальні засоби та з метою забезпечення провадження у справі затримали.У Луцькому відділі поліції на обох оформили низку адмінматеріалів за:- ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство),- ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського),- ст. 178 КУпАП (розпивання алкоголю у громадському місці),- ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у громадському місці),- ст. 44-3 КУпАП (порушення правил карантину).