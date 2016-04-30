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Кіберполіція України викрила 152 особи, які хотіли «нажитися» на пандемії

Кіберполіція України викрила 152 особи, які хотіли «нажитися» на пандемії
З початку карантину виявили 267 фактів розповсюдження фейків щодо коронавірусу. Правоохоронці перевірили 483 повідомлення щодо можливих шахрайств, у тому числі при онлайн купівлі засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.

Під час моніторингу глобальної мережі кіберполіція виявила 267 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Наразі вже ідентифікували 152 особи, які цю інформацію розповсюджували.

Також кіберполіція перевірила 483 повідомлення щодо вчинення можливих протиправних дій, у тому числі онлайн шахрайств, пов’язаних з коронавірусом. За результатами – відкрили 41 кримінальне провадження.

Крім цього, заблокували 157 Інтернет-посилань, що використовувались шахраями з метою «наживи» під час пандемії.






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Теги: кіберполіція, Україна, шахраї
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