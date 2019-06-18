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Судитимуть волинян, які пограбували чоловіка на вокзалі у Ковелі

Судитимуть волинян, які пограбували чоловіка на вокзалі у Ковелі
Двоє обвинувачених у грабежі волиняни постануть перед судом.

Зазначається, що вночі 11 січня 2020 року поблизу залізничного вокзалу у Ковелі 31-річний та 43-річний нетверезі чоловіки відібрали у 55-річного мешканця Хмельницької області барсетку з гаманцем та речами, завдавши майнової шкоди на суму майже 7500 грн, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Обох їх обвинувачують у вчиненні грабежу за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК, покарання – до 6 років позбавлення волі).

Далі – слово за судом.

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Теги: суд, грабіж, Волинь
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