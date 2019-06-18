Судитимуть волинян, які пограбували чоловіка на вокзалі у Ковелі





Зазначається, що вночі 11 січня 2020 року поблизу залізничного вокзалу у Ковелі 31-річний та 43-річний нетверезі чоловіки відібрали у 55-річного мешканця Хмельницької області барсетку з гаманцем та речами, завдавши майнової шкоди на суму майже 7500 грн, - інформує пресслужба прокуратури Волині.



Обох їх обвинувачують у вчиненні грабежу за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК, покарання – до 6 років позбавлення волі).



Далі – слово за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє обвинувачених у грабежі волиняни постануть перед судом.Зазначається, що вночі 11 січня 2020 року поблизу залізничного вокзалу у Ковелі 31-річний та 43-річний нетверезі чоловіки відібрали у 55-річного мешканця Хмельницької області барсетку з гаманцем та речами, завдавши майнової шкоди на суму майже 7500 грн, - інформує пресслужба прокуратури Волині.Обох їх обвинувачують у вчиненні грабежу за попередньою змовою групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК, покарання – до 6 років позбавлення волі).Далі – слово за судом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію