Правоохоронці перевірять походження й відповідність держстандартам дезінфекторів, які закупила мерія Луцька





«У повідомленнях ЗМІ, в тому числі офіційного сайту міської ради, ідеться про закупівлю міськрадою засобу для зовнішнього застосування для знезараження шкіри від вірусів, який безкоштовно видавали й планували видавати лучанам, працівникам соціальних служб, медикам, правоохоронцям, інспекторам муніципальної варти та усім, хто посилено працює у зв’язку з карантином», – йдеться у



Згодом у мережі Інтернет з'явилися скарги тих, хто користувався препаратом, на погіршення стану здоров'я, спричинені його використанням.



У межах розслідування правоохоронці перевірять походження препарату, його відповідність державним стандартам і нададуть оцінку діям осіб, причетних до його обігу.



Нагадаємо, що перший заступник міського голови Григорій Недопад раніше



Довідково: Відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів встановлена ст. 321-1 КК України. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.



Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реагуючи на повідомлення у засобах масової інформації, у прокуратурі Волині повідомили, що відомості про обіг, можливо, фальсифікованих лікарських засобів, вчинений службовими особами Луцької міської ради, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Заяву зареєстрували 7 квітня.«У повідомленнях ЗМІ, в тому числі офіційного сайту міської ради, ідеться про закупівлю міськрадою засобу для зовнішнього застосування для знезараження шкіри від вірусів, який безкоштовно видавали й планували видавати лучанам, працівникам соціальних служб, медикам, правоохоронцям, інспекторам муніципальної варти та усім, хто посилено працює у зв’язку з карантином», – йдеться у повідомленні на сайті прокуратури області.Згодом у мережі Інтернет з'явилися скарги тих, хто користувався препаратом, на погіршення стану здоров'я, спричинені його використанням.У межах розслідування правоохоронці перевірять походження препарату, його відповідність державним стандартам і нададуть оцінку діям осіб, причетних до його обігу.Нагадаємо, що перший заступник міського головираніше відповів на цькування щодо дезінфектора від «Волиньхімконтроль» та пояснив, що розчин для дезінфекції вулиць, під’їздів та обробки долонь, який використовують у Луцьку, відповідає усім вимогам якості, сертифікований і має відповідні ліцензії та протоколи ОЛЦ.Довідково: Відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів встановлена ст. 321-1 КК України. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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