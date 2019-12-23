На Сході військовослужбовець вчинив самогубство, – ЗМІ





Про це



Подія сталася ввечері 7 квітня у спальному приміщенні військової частини, що дислокується у Новотроїцьку.



За попередньою інформацією, військовий (1977 року народження) вистрелив собі у рот зі службового автомату АКМ-74. Від пострілу військовий загинув на місці.



За даним фактом розпочато розслідування. Обставини та причини інциденту встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області застрелився військовослужбовець.Про це УНН повідомили правоохоронці.Подія сталася ввечері 7 квітня у спальному приміщенні військової частини, що дислокується у Новотроїцьку.За попередньою інформацією, військовий (1977 року народження) вистрелив собі у рот зі службового автомату АКМ-74. Від пострілу військовий загинув на місці.За даним фактом розпочато розслідування. Обставини та причини інциденту встановлюються.

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