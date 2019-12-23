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На Сході військовослужбовець вчинив самогубство, – ЗМІ

На Сході військовослужбовець вчинив самогубство, – ЗМІ
У смт. Новотроїцьке Волноваського району Донецької області застрелився військовослужбовець.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася ввечері 7 квітня у спальному приміщенні військової частини, що дислокується у Новотроїцьку.

За попередньою інформацією, військовий (1977 року народження) вистрелив собі у рот зі службового автомату АКМ-74. Від пострілу військовий загинув на місці.

За даним фактом розпочато розслідування. Обставини та причини інциденту встановлюються.

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Теги: Донбас, військовий, самогубство
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