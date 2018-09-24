Псевдопрацівники банку «обчистили» картку волинянки
Сьогодні, 16:35
У Володимирі-Волинському від телефонних шахраїв постраждала пенсіонерка.
Про це інформує БУГ.
7-го квітня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 58-річна жителька міста із заявою про телефонне шахрайство. У жінки випитали особисті дані, представившись працівниками банку.
Встановили, що дзвінок від невідомої особи надійшов на телефон заявниці близько 17:00 6-го квітня. Шахраї представилися працівниками “Ощадбанку” і випитали в жінки особисті дані.
В подальшому наявні кошти на картці заявниці в сумі 3276 гривень зникли.
Триває перевірка.
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Про це інформує БУГ.
7-го квітня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 58-річна жителька міста із заявою про телефонне шахрайство. У жінки випитали особисті дані, представившись працівниками банку.
Встановили, що дзвінок від невідомої особи надійшов на телефон заявниці близько 17:00 6-го квітня. Шахраї представилися працівниками “Ощадбанку” і випитали в жінки особисті дані.
В подальшому наявні кошти на картці заявниці в сумі 3276 гривень зникли.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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