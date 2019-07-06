Які продукти на Волині подорожчали найбільше
Сьогодні, 16:40
Світова пандемія ознаменувалася і стрімким зростанням цін на продукти першої необхідності. Фахівці кажуть, на Волині в порівнянні з іншими регіонами становище не критичне.
Про це в коментарі 12 каналу розповіла заступниця начальника територіального відділення АМК Оксана Лесів.
Працівники територіального відділення антимонопольного комітету постійно моніторять ціни продуктів, які входять до стандартного споживчого кошика у трьох мережах супермаркетів: “Салют”, “Наш Край”, “Сільпо”.
“Значно додала в ціні гречка. Якщо раніше крупа вартувала в середньому 20 гривень, то нині 35-40. На 30% зросла вартість м’яса. Бачимо вищу ціну на цибулю”, - розповідає Оксана Лесів.
В середньому борщовий набір: картопля, цибуля, капуста, морква – здорожчав на 20%. Молочні продукти додали в ціні до 15%. Хліб, олія та яйця залишилися майже на тому ж рівні.
За словами Оксани Лесів, зараз цілком можливе сезонне здорожчання продуктів, до того ж незабаром Великдень.
У Володимирі, порівнюючи мінімальні ціни, найбільший ріст відбувся у вартості картоплі – 22,5%, капусти (старого врожаю) – 12,2%, цибулі – 24,5%, – повідомляють в управлінні економічного розвитку та інвестицій.
Порівняно з попередньою звітною датою (30.03.2020 року) ціни в основному залишились на тому ж рівні. Дешевше можна крупу пшеничну, цукор (по акції), сир кисломолочний, молоко 3,2% (по акції), сметану 15% (по акції), сметану 20-21%%, шинку свинну та моркву.
Незначного росту в ціні, а це 2-5%%, зазнали борошно, рис, пшоно,олія соняшникова, лопатка свинна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в коментарі 12 каналу розповіла заступниця начальника територіального відділення АМК Оксана Лесів.
Працівники територіального відділення антимонопольного комітету постійно моніторять ціни продуктів, які входять до стандартного споживчого кошика у трьох мережах супермаркетів: “Салют”, “Наш Край”, “Сільпо”.
“Значно додала в ціні гречка. Якщо раніше крупа вартувала в середньому 20 гривень, то нині 35-40. На 30% зросла вартість м’яса. Бачимо вищу ціну на цибулю”, - розповідає Оксана Лесів.
В середньому борщовий набір: картопля, цибуля, капуста, морква – здорожчав на 20%. Молочні продукти додали в ціні до 15%. Хліб, олія та яйця залишилися майже на тому ж рівні.
За словами Оксани Лесів, зараз цілком можливе сезонне здорожчання продуктів, до того ж незабаром Великдень.
У Володимирі, порівнюючи мінімальні ціни, найбільший ріст відбувся у вартості картоплі – 22,5%, капусти (старого врожаю) – 12,2%, цибулі – 24,5%, – повідомляють в управлінні економічного розвитку та інвестицій.
Порівняно з попередньою звітною датою (30.03.2020 року) ціни в основному залишились на тому ж рівні. Дешевше можна крупу пшеничну, цукор (по акції), сир кисломолочний, молоко 3,2% (по акції), сметану 15% (по акції), сметану 20-21%%, шинку свинну та моркву.
Незначного росту в ціні, а це 2-5%%, зазнали борошно, рис, пшоно,олія соняшникова, лопатка свинна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримали ще одного учасника стрілянини на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 16:49
Які продукти на Волині подорожчали найбільше
Сьогодні, 16:40
Псевдопрацівники банку «обчистили» картку волинянки
Сьогодні, 16:35
На Сході військовослужбовець вчинив самогубство, – ЗМІ
Сьогодні, 16:16