Які продукти на Волині подорожчали найбільше





Про це в коментарі Оксана Лесів.



Працівники територіального відділення антимонопольного комітету постійно моніторять ціни продуктів, які входять до стандартного споживчого кошика у трьох мережах супермаркетів: “Салют”, “Наш Край”, “Сільпо”.



“Значно додала в ціні гречка. Якщо раніше крупа вартувала в середньому 20 гривень, то нині 35-40. На 30% зросла вартість м’яса. Бачимо вищу ціну на цибулю”, - розповідає Оксана Лесів.



В середньому борщовий набір: картопля, цибуля, капуста, морква – здорожчав на 20%. Молочні продукти додали в ціні до 15%. Хліб, олія та яйця залишилися майже на тому ж рівні.



За словами Оксани Лесів, зараз цілком можливе сезонне здорожчання продуктів, до того ж незабаром Великдень.



У Володимирі, порівнюючи мінімальні ціни, найбільший ріст відбувся у вартості картоплі – 22,5%, капусти (старого врожаю) – 12,2%, цибулі – 24,5%, – повідомляють в управлінні економічного розвитку та інвестицій.



Порівняно з попередньою звітною датою (30.03.2020 року) ціни в основному залишились на тому ж рівні. Дешевше можна крупу пшеничну, цукор (по акції), сир кисломолочний, молоко 3,2% (по акції), сметану 15% (по акції), сметану 20-21%%, шинку свинну та моркву.



Незначного росту в ціні, а це 2-5%%, зазнали борошно, рис, пшоно,олія соняшникова, лопатка свинна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світова пандемія ознаменувалася і стрімким зростанням цін на продукти першої необхідності. Фахівці кажуть, на Волині в порівнянні з іншими регіонами становище не критичне.Про це в коментарі 12 каналу розповіла заступниця начальника територіального відділення АМКПрацівники територіального відділення антимонопольного комітету постійно моніторять ціни продуктів, які входять до стандартного споживчого кошика у трьох мережах супермаркетів: “Салют”, “Наш Край”, “Сільпо”.“Значно додала в ціні гречка. Якщо раніше крупа вартувала в середньому 20 гривень, то нині 35-40. На 30% зросла вартість м’яса. Бачимо вищу ціну на цибулю”, - розповідає Оксана Лесів.В середньому борщовий набір: картопля, цибуля, капуста, морква – здорожчав на 20%. Молочні продукти додали в ціні до 15%. Хліб, олія та яйця залишилися майже на тому ж рівні.За словами Оксани Лесів, зараз цілком можливе сезонне здорожчання продуктів, до того ж незабаром Великдень.У Володимирі, порівнюючи мінімальні ціни,– 22,5%, капусти (старого врожаю) – 12,2%, цибулі – 24,5%, – повідомляють в управлінні економічного розвитку та інвестицій.Порівняно з попередньою звітною датою (30.03.2020 року) ціни в основному залишились на тому ж рівні. Дешевше можна крупу пшеничну, цукор (по акції), сир кисломолочний, молоко 3,2% (по акції), сметану 15% (по акції), сметану 20-21%%, шинку свинну та моркву.Незначного росту в ціні, а це 2-5%%, зазнали борошно, рис, пшоно,олія соняшникова, лопатка свинна.

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