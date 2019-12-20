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У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО

У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській трапилась аварія.

На місці події журналісти інтернет-видання “БУГ” з’ясували, що легковик Ford Galaxy врізався у бус Opel Vivaro з причепом, що перевозив деревину та звертав з дороги.

Як повідомив водій буса, він лише встиг помітити у дзеркалі, як розвернуло причеп, а тоді відчув удар. Сила удару була такою, що причеп розвернуло та відірвало від автомобіля, також пошкодило номерний знак.

Бус отримав механічні пошкодження лівої задньої частини. На легковику від зіткнення лишись подряпини.

В результаті автопригоди ніхто не постраждав.

Водій Ford погодився відшкодувати збитки власнику Opel, тому вони вирішили розійтись за європротоколом.

У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО
У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО
У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО
У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО
У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО
У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО

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Теги: Володимирі-Волинський, аварія
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