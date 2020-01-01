У Луцьку в далекобійника виявили коронавірус, 6 людей – із підозрою

Сьогодні, 8 квітня, водій-далекобійник з Луцька здав тест на коронавірус, який виявився позитивним, ще шість людей - з підозрою.Про це повідомила завідувачка Луцького міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в режимі відеозв’язку провів виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради, йдеться на сайті мерії.За її словами, водій самостійно здав аналізи в одній із приватних клінік. Жодних симптомів у нього немає, тому зараз перебуває вдома на самоізоляції.У свою чергу, начальник управління охорони здоров’я міської радипідкреслив, що без симптомів виявлення хвороби й лікарі міської клінічної лікарні, які нещодавно здали позитивні тести на COVID-19. Вони, як і далекобійник, можуть бути носіями, тому перебувають на самоізоляції.Тим часом стало відомо, що пацієнтів легкої та середньої форми хвороби COVID-19 госпіталізовуватимуть до Волинської обласної інфекційної лікарні, а важких хворих — до Волинської обласної клінічної лікарні. Саме ці два медичні заклади визначені на Волині базовими в боротьбі з коронавірусом.