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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку в далекобійника виявили коронавірус, 6 людей – із підозрою

У Луцьку в далекобійника виявили коронавірус, 6 людей – із підозрою
Сьогодні, 8 квітня, водій-далекобійник з Луцька здав тест на коронавірус, який виявився позитивним, ще шість людей - з підозрою.

Про це повідомила завідувачка Луцького міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Марія Білоножко під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в режимі відеозв’язку провів виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, йдеться на сайті мерії.

За її словами, водій самостійно здав аналізи в одній із приватних клінік. Жодних симптомів у нього немає, тому зараз перебуває вдома на самоізоляції.

У свою чергу, начальник управління охорони здоров’я міської ради Володимир Лотвін підкреслив, що без симптомів виявлення хвороби й лікарі міської клінічної лікарні, які нещодавно здали позитивні тести на COVID-19. Вони, як і далекобійник, можуть бути носіями, тому перебувають на самоізоляції.

Тим часом стало відомо, що пацієнтів легкої та середньої форми хвороби COVID-19 госпіталізовуватимуть до Волинської обласної інфекційної лікарні, а важких хворих — до Волинської обласної клінічної лікарні. Саме ці два медичні заклади визначені на Волині базовими в боротьбі з коронавірусом.

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Теги: коронавірус, далекобійник, Луцьк
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