Як правильно доглядати за пацієнтом з COVID-19 у домашніх умовах

У Центрі громадського здоров’я України оприлюднили перелік правил, яких слід дотримуватись при самоізоляції для пацієнтів з легким перебігом COVID-19.Про це йдеться на сторінці ЦГЗ у Facebook.Так, людям із легкими проявами захворювання лікар може рекомендувати залишатися вдома на самоізоляції. У цьому разі необхідно дотримуватися низки правил.- Розмістіть пацієнта у добре провітрюваному приміщенні.- Бажано, щоб доглядала одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта заборонено.- Члени домогосподарства мають перебувати в окремій кімнаті або підтримувати відстань не менше 1 м від пацієнта. Винятком є матері, що годують грудьми. Вони повинні носити медичну маску, коли перебувають поряд з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд перед контактом.- Варто обмежити рух пацієнта місцями спільного користування.- Людина, яка доглядає, має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з пацієнтом.- Мийте руки після будь-яких контактів із пацієнтом чи його найближчим оточенням.- Після миття рук з милом витирати їх варто одноразовими паперовими рушниками.- Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. У разі відсутності серветок слід чхати і кашляти у згин ліктя.- Використовуйте одноразові медичні рукавички для догляду за пацієнтом і прибирання приміщення. До та після зняття медичних рукавичок слід мити руки.- Рукавички, маски та інші відходи після догляду за пацієнтом складайте в окремому контейнері (поліетиленовому пакеті) в тому ж приміщенні, де перебуває хворий, до їх утилізації.- Уникайте обміну зубними щітками, предметами спільного користування, постільною білизною тощо. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Викидати посуд не слід.- Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфекційним засобом.- Прати речі пацієнта можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендовано температуру 60–90 °C і звичайні пральні порошки. Забруднену білизну заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.- Люди із симптомами хвороби мають залишатися вдома до зникнення клінічних проявів та отримання негативного результату лабораторних досліджень.- Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції (гарячка, кашель, біль у горлі, утруднене дихання), із ним слід поводитись як із підозрілим на інфікування SARS-CoV-2.У разі появи перших симптомів ГРВІ потрібно негайно звернутися до сімейного лікаря. Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, телефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: 0-800-505-840.Діагноз «коронавірусна інфекція» може бути підтверджений лише лабораторними методами діагностики.