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У Луцьку викрили підпільне казино

У Луцьку викрили підпільне казино
У Луцьку правоохоронці викрили нелегальний гральний заклад, де клієнтам надавали доступ до віртуальних казино через мережу Інтернет.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

У ході огляду у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.

Громадян, які перебували у підпільному казино, притягнули до адміністративної відповідальності, в тому числі, й за порушення обмежень, пов’язаних із карантином.

Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

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Теги: Луцьк, підпільне казино, гральний бізнес
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