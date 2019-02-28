У Луцьку викрили підпільне казино

У Луцьку правоохоронці викрили нелегальний гральний заклад, де клієнтам надавали доступ до віртуальних казино через мережу Інтернет.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У ході огляду у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.Громадян, які перебували у підпільному казино, притягнули до адміністративної відповідальності, в тому числі, й за порушення обмежень, пов’язаних із карантином.Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.