У Луцьку викрили підпільне казино
Сьогодні, 17:40
У Луцьку правоохоронці викрили нелегальний гральний заклад, де клієнтам надавали доступ до віртуальних казино через мережу Інтернет.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході огляду у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.
Громадян, які перебували у підпільному казино, притягнули до адміністративної відповідальності, в тому числі, й за порушення обмежень, пов’язаних із карантином.
Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.
Головне фото - ілюстрптивне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
У ході огляду у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор.
Громадян, які перебували у підпільному казино, притягнули до адміністративної відповідальності, в тому числі, й за порушення обмежень, пов’язаних із карантином.
Тривають слідчі дії. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.
Головне фото - ілюстрптивне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили результати тесту на COVID-19 cвященників, які відспівували інфікованого луцького лікаря-гінеколога
Сьогодні, 17:48
У Луцьку викрили підпільне казино
Сьогодні, 17:40
У місті на Волині Ford протаранив бус з причепом. ФОТО
Сьогодні, 17:10